Google brengt Media CDN op de markt. Het nieuwe platform helpt media- en entertainmentbedrijven bij het leveren van streamingsdiensten. Media CDN is gebouwd voor klanten met grote hoeveelheden streaming content, waar een hoge bandbreedte en low-latency voor benodigd zijn.

Shailesh Shukla, Vice President and General Manager Networking bij Google Cloud, licht Media CDN in een blog toe. Er wordt gesproken over een modern, uitbreidbaar platform voor het leveren van meeslepende ervaringen op grote schaal.

“Media CDN zal media- en entertainmentklanten in staat stellen om op efficiënte en intelligente wijze streamingervaringen te leveren aan kijkers overal ter wereld. Dezelfde infrastructuur die Google de afgelopen tien jaar heeft gebouwd om YouTube-content aan meer dan 2 miljard gebruikers te leveren, wordt nu gebruikt om op schaal media te leveren aan Google Cloud-klanten met Media CDN”, aldus Shailesh Shukla.

Snel en veilig

Google ziet zijn netwerk als voordeel van Media CDN. Hierin is tientallen jaren geïnvesteerd om capaciteit en bereik op te bouwen. Dit in meer dan 200 landen en meer dan 1.300 steden over de hele wereld.

“Moderne video-applicaties zijn gevoelig voor schommelingen in de latency. Door content dichter bij de gebruikers te brengen, kunnen hogere bitrates worden behaald en wordt het aantal rebuffers verminderd. Dat resulteert in een superieure ervaring voor de eindgebruiker. Media CDN bouwt voort op het succes van het bestaande Cloud CDN-portfolio voor web- en API-versnelling en vult dit aan door de levering van meeslepende media-ervaringen mogelijk te maken”, stelt Google.

Het platform kent een diepgaande integratie met Google Cloud Armor voor DDoS-bescherming. Daarnaast zijn er verschillende mogelijkheden om aanvallen te detecteren en beperken, misbruik te voorkomen, risico’s te beheren en te voldoen aan regelgeving of licentie-eisen.

