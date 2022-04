Arm lanceert de Cortex-M85, een nieuwe microprocessor. Het model presteert tot vier zo snel als de vorige Cortex-M-generatie.

De processoren van Arm voeden miljarden apparaten, variërend van smartphones tot servers en industriële robots. Het portfolio heeft meerdere processorcategorieën. Cortex-M wordt onder andere gebruikt voor sensoren, smart displays, OT-apparaten en stemverwerking.

“We worden geconfronteerd met steeds hogere computingvereisten”, beschrijft Arm Director Tim Menasveta in een blogpost. “Iedereen die Cortex-M in systemen gebruikt staat voor een keuze: of de code base migreren naar een andere klasse, of software optimaliseren om alles uit een huidige microprocessor te persen.”

“De M-klasse biedt veel voordelen, waaronder lage latency en stroomverbruik. De overstap naar een andere microprocessorklasse, bijvoorbeeld Cortex-A, betekent dat sommige voordelen komen te vervallen.”

Arm lanceert de Cortex-M85 om te zorgen dat organisaties niet tussen het een of het ander hoeven te kiezen. Gebruikers van Cortex-M hebben een nieuwere, snellere keuze voorhanden. De Cortex-M85 is de eerste Cortex-M die meer dan 6 CoreMarks/MHz en 3 DMIPS/MHz levert.

Nieuwe Arm-architectuur

Het nieuwe niveau wordt bereikt met een aangepaste architectuur, waardonder triple issue-capaciteit, betere branch predictions en data prefetching. Het model bevat Arm Helium-technologie, waardoor de Cortex-M85 stukken beter met AI- en ML-workloads werkt dan zijn voorganger, de Cortex-M7.

“De nieuwe prestatieniveaus maken het mogelijk om nieuwe use cases op de Cortex-M te ontwikkelen”, voegt Menasveta toe. De kenmerken van de categorie blijven intact. De Cortex-M85 is net zo eenvoudig en energiezuinig als alle andere Cortex-M-processoren.

Arm VM’s

De Cortex-M85 is niet alleen gericht op hardwarefabrikanten. De architecturen van Arm worden onder andere gebruikt door cloudproviders. Onlangs maakte Microsoft een nieuw aanbod van virtuele machine’s bekend, bestaand uit Azure VM’s met Arm-serverprocessoren. Volgens Microsoft zijn de VM’s tot 50 procent kostenefficiënter dan traditionele x86-alternatieven.