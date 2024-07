Summier aantal benchmarks voor Arm-pc’s wijst mogelijk op trage adoptie

Slechts een handvol Copilot + pc’s met Snapdragon X Elite-chipset van Qualcomm is de afgelopen maand door gebruikers aan de benchmarktest van het Australische PassMark Software onderworpen. Het gaat om 56 apparaten, een schril contrast met de 22.000 Windows-apparaten op basis van de aloude x86-architectuur die door de test zijn gestuurd in dezelfde periode.

Het noopte PassMark ertoe deze opvallende discrepantie te delen op X, voorheen Twitter. Het bedrijf zei dat Windows-computers op basis van Arm-architectuur (met andere woorden: Copilot+ pc’s met een Snapdragon-processor van Qualcomm) slechts 0,3 procent bedroeg van alle aangevraagde benchmarks.

“Gezien de claim van de CEO van Qualcomm dat Arm vijftig procent van de Windows pc-markt zou kunnen veroveren in vijf jaar, is er nog een lange weg te gaan”, luidde de ietwat kattige post.

Bron: PassMark Software

Niet te snel conclusies trekken

Het is evenwel wat te stellig om al te concluderen dat Windows-pc’s op basis van Arm niet succesvol zouden zijn. De apparaten zijn tenslotte pas net op de markt. Bovendien worden benchmarks als deze vooral gebruikt door enthousiastelingen die graag het uiterste halen uit hun bestaande machines door deze te tweaken en te optimaliseren. Daarnaast zijn nog niet alle apparaten van dit type Windows-pc’s op de markt gebracht. Zeker in het middensegment ontbreekt het nog aan Arm-laptops die Windows draaien, met bijvoorbeeld de iets minder krachtige X Plus-chipset.

Toch zegt het wel iets over het enthousiasme waarmee de Arm-laptops worden onthaald. Het is weliswaar niet de eerste keer dat Microsoft Windows-devices gebaseerd op Arm op de markt brengt, maar wel de meest serieuze poging tot nu toe. De hype die gepaard ging met de introductie van deze apparaten, lijkt nog niet te worden weerspiegeld in onmiddellijk enthousiasme van eindgebruikers. Ook is het goed op te merken dat de Qualcomm-devkits erg laat aankwamen bij sommige ontwikkelaars, zoals het Duitse Winfuture schreef. Dat helpt niet echt mee met een vlotte start.

Arm-variant software niet altijd officieel

Ook is er enige onduidelijkheid over de mogelijkheid om programma’s en apps te draaien die voor x86-architectuur zijn gebouwd en waarvoor geen Arm-variant bestaat. Hoewel aardig wat software in een variant bestaat die geschikt is voor Arm-architectuur, betreft dit niet altijd officieel ondersteunde software. Wanneer een voor Arm geschikte versie ontbreekt, voorziet Microsoft in een emulator, Prism genaamd, die zonder al te veel snelheidsverlies de x86-programma’s kan draaien op een Arm-pc. Dit werkt vaak prima, en zeker bij veelgebruikte programma’s, maar niet altijd.

Belangrijk verkoopargument voor de Arm-laptops die Windows draaien is het Copilot+ label, naast de langere batterijduur waar Arm voor zorgt. Het één heeft echter niet met het ander te maken, Intel komt later dit jaar met de Lunar Lake-chipset (dus x86) die net zo goed het Copilot+ label kunnen meekrijgen. Daarnaast komt AMD met de Ryzen AI 300. Beide willen de concurrentie aangaan met Qualcomm, dus deze strijd is nog niet gestreden.

