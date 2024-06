Het Taiwanese chipbedrijf MediaTek werkt aan chips op basis van Arm-architectuur voor gebruik in Windows-hardware. Het bedrijf maakt daarbij gebruik van kant-en-klare Arm-componenten, wat de ontwikkeltijd en time-to-market aanmerkelijk zou kunnen verkorten omdat er veel minder testen nodig is.

Bronnen bevestigen aan persbureau Reuters dat een klant van MediaTek met dergelijke ready-made componenten in negen maanden een chip in elkaar wist te draaien, hoewel dat wel op basis was van een volledig afgerond ontwerp. Bij de beoogde chip van MediaTek is dat nog niet het geval, al is de verwachting dat er wel degelijk tijdswinst zal zijn.

Het is overigens nog helemaal niet duidelijk of Microsoft de beoogde chips gaat goedkeuren voor gebruik in diens recent aangekondigde Copilot+ pc’s. Die bevatten namelijk ook Arm-chips, maar dan van Qualcomm en met een complexer ontwerp dan de standaard opties vanuit Arm zelf. Deze zijn speciaal bedoeld voor het draaien van AI-workloads. Ook OEM’s als Dell, Lenovo, Acer, Asus, HP en Samsung komen met Copilot+ pc’s, met dezelfde Arm-architectuur (namelijk de Snapdragon X Plus en -Elite-processors).

Einde van Microsofts Qualcomm-deal

Het duurt nog tot eind 2025 voordat de Arm-chips van MediaTek op de markt komen, een periode die wellicht niet ontoevallig samenvalt met het einde van de exclusiviteitsdeal die Qualcomm momenteel heeft met Microsoft. Overigens onthouden zowel Microsoft als MediaTek zich over dit onderwerp van commentaar.

Windows pc’s draaien tot nu toe voornamelijk op chips van Intel en AMD, op basis van de x86-chiparchitectuur. Apple is sinds 2020 overgestapt op Arm-chips van eigen makelij, omdat het bedrijf niet tevreden was met de prestaties van de x86 Intel-chips die eeuwig op basis van het 14-nanometerprocedé leken te blijven. De Arm-architectuur is in vergelijking met die oudere generatie x86-chips sneller, goedkoper en energiezuiniger. Althans, dat is de algemene aanname, iets waartegen Intel zich hardnekkig verzet.

x86 of Arm

Overigens heeft Intel een inhaalslag beloofd met de introductie van Lunar Lake. Deze generatie x86-laptopchips voldoet in tegenstelling tot voorganger Meteor Lake wél aan Microsoft’s eisen voor de AI-pc. Belangrijk om deze kwalificatie te verdienen is niet zozeer of het x86- of Arm-architectuur betreft, maar de aanwezigheid van een Neural Processing Unit (NPU) in de chip die zo’n 40-45 TOPS aankan, ofwel trillions of operations per second. Dit zorgt voor snellere berekeningen met een acceptabel energieverbruik. Sneller zou best kunnen, maar dan rijst het verbruik de pan uit en zou bijvoorbeeld een batterij erg snel leeg zijn.

MediaTek is vooral bekend als concurrent van Qualcomm en Samsung voor het ontwerp van krachtige mobiele chips. Oppo, Asus, Xiaomi, Redmi en Vivo maken veelal gebruik van de Dimensity 9000-lijn, zoals de 9200+. Die chip is qua prestaties erg in de buurt van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, dat onder meer de Samsung Galaxy S23-serie aandreef.

