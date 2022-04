Qualcomm is van plan de eerste op Nuvia-gebaseerde ARM-processors eind volgend jaar op de markt te brengen. Dat laat Qualcomm-CEO Christian Amon weten tijdens de presentatie van de financiële cijfers over het eerste kwartaal.

Qualcomm kocht begin 2021 processor-startup Nuvia, om op ARM gebaseerde high-performance processors te ontwikkelen. De technologie van Nuvia gebruikt niet de standaard ARM Cortex CPU-ontwerpen voor processors, maar de technologie vormt de basis voor de eigen ontwerpen. Deze processors moeten vooral concurreren met de ook op ARM-technologie gebaseerde M1-processors van Apple.

Vanaf 2023 in productie

Volgens de aankondiging van de CEO van Qualcomm zullen de eerste op deze technologie gebaseerde processors vanaf het einde van 2023 in commerciële toepassingen, vooral laptops en desktops voor consumenten, het levenslicht zien. Wel zullen later dit jaar de eerste ontwerpen beschikbaar komen voor fabrikanten, zodat die de nieuwe processors kunnen gaan testen en hun nieuwe producten daarop kunnen aanpassen. Ook geeft de periode tussen deze testen en de uiteindelijke levering Qualcomm de tijd eventuele problemen met de processors op te lossen.

Ook concurrentie met Intel en AMD

Niet alleen kan Qualcomm straks met de nieuwe Nuvia-processors concurreren met de nieuwste Apple M1-ontwerpen, maar de chipfabrikant kan dan eindelijk ook een alternatief beiden voor de laptop- en desktopprocessoren van Intel en AMD. Iets wat met de huidige Snapdragon-processoren, die zich beter voor mobiele toepassingen lenen, nu nog niet kan.

In het tweede fiscale kwartaal van 2022 wist de processorfabrikant een omzet van in totaal 11,2 miljard dollar (ruim 10,5 miljard euro) te realiseren. Dit is maar liefst 41 procent meer dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder.

