Qualcomm neemt chipontwerper Nuvia over

Qualcomm heeft de overname van de kleinere chipfabrikant Nuvia afgerond. Het bedrijf is van plan in de tweede helft van 2022 zelfontworpen chips uit te brengen.

Nuvia is een vrij onbekende startup op de markt van Arm-chips. Het is opgericht door drie chipontwerpers. Gerard Williams werkte bij Apple, Manu Gulati heeft SoC’s ontworpen voor zowel Apple als Google en John Bruno heeft geschiedenis bij AMD. Het bedrijf richtte zich op volledig zelfontworpen Arm-chips voor servertoepassingen. Nuvia had al een eigen processorkern en een SoC ontworpen. Die Phoenix-kern lijkt veel potentie te hebben en kan zich op het gebied van prestaties per watt meten met de nieuwste chips van Apple, Intel, AMD en Qualcomm. Het bedrijf heeft nog geen producten op de markt gebracht.

Qualcomm voor ontwerpen afhankelijk van Arm

Qualcomm is een van de grootste spelers op het gebied van Arm-processors, maar ontwerpt die niet volledig van de grond af aan. In plaats daarvan neemt het bedrijf licenties voor ontwerpen af van Arm en past die toe op zijn eigen chips. Het bedrijf richt zich vrijwel uitsluitend op smartphones en tablets, al breidt het zich ook langzaam uit in de markt voor computers. In de servermarkt wordt er steeds meer gebruikgemaakt van de Arm-architectuur, maar dit gebeurt nauwelijks met processors van Qualcomm.

Nu Qualcomm met de overname van Nuvia een aantal zeer capabele chipontwerpers in huis heeft gehaald, hoopt Qualcomm daar verandering in te brengen door op termijn met eigen chips te komen. Deze eigen ontwerpen moeten in het hele portfolio van het bedrijf worden toegepast, te beginnen bij een Snapdragon-chip voor laptops. De eerste chips moeten in de tweede helft van 2022 op de markt komen.

Investeringsrondes

Nuvia had in twee eerdere investeringsrondes in totaal 293 miljoen dollar opgehaald, ongeveer 246 miljoen euro. Qualcomm heeft nu voor de overname 1,4 miljard dollar neergelegd, schrijft The Register, wat zo’n 1,2 miljard euro is.

