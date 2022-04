Leveringen van Apple-, Dell- en Lenovo-laptops lopen risico op vertraging door aanhoudende COVID-19-lockdowns in China.

De Chinese overheid sluit havens, fabrieken en kantoren in grote steden om de verspreiding van COVID-19 te stoppen. Verstoringen van de wereldwijde supply chain zijn het logische gevolg. Pegatron, een leverancier van Apple, liet deze week weten dat zijn fabrieken in Sjanghai en Kunshan zijn opgeschort. Pegatron produceert de iPhone 13, iPhone SE-serie en oudere modellen. Ook het Chinese Quanta Computer ligt plat. Deze fabrikant is verantwoordelijk voor ongeveer driekwart van alle Macbooks wereldwijd. Leveringstijden staan op het spel.

De precieze impact van de lockdowns is onzeker. Niet alle grote Chinese steden zijn gesloten. Apple kan de productie van Shanghai en Kunshan omleiden naar fabrieken in Shenzhen, een van de steden die de dans ontspringt. “Het is mogelijk om bestellingen onder fabrikanten te verdelen, maar we verwachten dat dit weinig oplevert”, vertelde Eddie Han, senior analist bij Isaiah Research, tegen Reuters. “Fabrieken en apparatuur zijn niet zomaar aan te passen. Het is een groot, logistiek probleem.”

Week drie in Sjanghai

Sjanghai nadert de derde lockdownweek. Er is geen volledige heropening in zicht. Op woensdag 12 april riep de Verenigde Staten alle niet-essentiële overheidsmedewerkers op om Sjanghai te verlaten. “Duurt de lockdown langer dan twee maanden, dan is er geen manier om te herstellen”, vertelde Forrest Chen, onderzoeksmanager bij Trendforce. “Tegen de tijd dat de lockdown wordt opgeheven is er een tekort aan apparaten voor eindgebruikers.” Ook Huawei en Xpeng waarschuwden voor economische gevolgen.

Laptopfabrikanten kunnen lijden, waaronder Compal Electronics. De Taiwanese leverancier produceert modellen voor Dell Technologies en Lenovo. Compal opereert vanuit een fabriek in Kunshan, een van de gesloten steden. De organisatie liet weten dat de productie doorgaat, maar de toekomst blijft onzeker.