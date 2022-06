Qualcomm wil in Arm investeren wanneer de processorgigant door Softbank naar de beurs wordt gebracht. Dit zegt Qualcomm CEO Cristiano Amon in gesprek met de Financial Times. Ook een directe overname met een consortium van andere chipmakers wordt niet uitgesloten.

Volgens de CEO van Qualcomm is het voor de chipindustrie belangrijk dat Arm een neutraal bedrijf blijft en niet in handen komt van een enkele leverancier. De technologie van de Britse chipspecialist is hiervoor te belangrijk. Vrijwel alle chipfabrikanten gebruiken de technologie. Wanneer die in handen komt van een enkele leverancier gaat dat de onderlinge concurrentie flink verstoren.

Investeren is een must

Daarom is investeren in Arm volgens Cristiano Amon een must. Het garanderen van onafhankelijkheid is te belangrijk. Zeker nu vrijwel alle chipfabrikanten naar de technologie overstappen. Het liefst wil de CEO van Qualcomm dat ook andere leveranciers in Arm gaan investeren. Intel heeft al aangekondigd hier oren naar te hebben.

Directe koop

Als alternatief ziet Amon een mogelijke directe koop van Arm. Deze koop, die ook de onafhankelijkheid van de chiptechnologiespecialist moet garanderen, moet wel plaats vinden met meerdere bedrijven in een consortium. Volgens de CEO zijn meerdere bedrijven noodzakelijk om het effect te bereiken dat de technologiespecialist onafhankelijk blijft.

