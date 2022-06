Pure Storage komt met een nieuwe serie flashstorage-systemen, de FlashBlade//S. Ook is de AIRI//S reference architectuur voor AI-toepassingen uitgebracht.

Met de introductie van de FlashBlade//S-series breidt Pure Storage zijn mogelijkheden voor datacenters uit. De systemen zijn in twee versies beschikbaar, de FlashBlade//S 200 en de FlashBlade//S 500. De FlashBlade//S 200 richt zich meer op meer efficiency voor workloads, terwijl de FlashBlade//S 500 geschikt is voor hogere workloadprestaties.

Functionaliteit

De nieuwe systemen zijn vooral geoptimaliseerd voor object en file storage. Deze opslagvormen zijn daarbij vooral geschikt voor het opslaan van metadata. Hiervoor biedt Pure Storage een specifieke metadata-architectuur die betere dubbele density, prestaties en meer energie-efficiency moet bieden dan vorige systemen.

Hiervoor gebruiken de systemen bijvoorbeeld QLC flash. Dit is een soort solid-state geheugen die is geoptimaliseerd voor het opslaan van grote hoeveelheden informatie. In QLC flash geheugencellen, een typische feature van flash -devices, kunnen vier bits per geheugen cell worden opgeslagen. Dit is meer dan andere flash-types kunnen opslaan.

Een andere interessante feature van de FlashBlade//S-systemen volgens Pure Storage is dat beheerders hardware-onderdelen zonder onderbrekingen kunnen vervangen. Denk daarbij aan compute-, storage- en netwerkonderdelen. Dit heeft grote invloed op het minimaliseren van onderhoudsdowntime, aldus de storagespecialist.

AIRI//S referentie-architectuur voor AI-toepassingen

Pure Storage heeft ook een nieuwe AIRI//S referentie-architectuur uitgebracht voor AI. De reference architectuur moet ervoor zorgen dat voor diverse AI-toepassingen de nieuwe FlashBlade//S-systemen goed kunnen samenwerken met de specifieke DX-A100 appliances van chip- en AI-gigant Nvidia. De architectuur moet er specifiek voor zorgen dat bedrijven sneller op AI-modellen gebaseerde inzichten kunnen krijgen en zo het beste uit hun data halen.

De FlashBlade//S-systemen en de AIRI//S AI-referentie-architectuur zijn per direct beschikbaar. Onder meer kunnen bedrijven deze systemen en architectuur verkrijgen via het abonnementsmodel Evergreen van Pure Storage.

Het abonnementsmodel heeft ook een update gekregen met de introductie van het programma Evergreen//Flex. Met dit programma kunnen bedrijven met veel storagesystemen efficiënter hun infrastructuur beheren en hun energieverbruik verminderen.

