Pure Storage belooft ‘one-click’ AI-deployment met GenAI Pod

Pure Storage kondigt een full-stack AI-oplossing aan: GenAI Pod. Verder is de FlashBlade//S500-server vanaf nu gecertificeerd voor Nvidia’s DGX SuperPOD.

Het bedrijf haalt aan dat bedrijven worstelen met de complexiteit van AI-deployment. Storage is daarbij een cruciaal element, aangezien de eigen data gekoppeld moet worden met AI-modellen en de vereiste hardware. Een pijnpunt is het samenbrengen van alle data, maar Pure hoopt met de nieuwe oplossing een antwoord te geven op waar de gegevens moeten belanden. Een Pure Storage GenAI Pod is een gevalideerd ontwerp om vector databases en foundation models op te draaien. Pure partnert met onder meer Cisco, Meta en Red Hat om deze volledige AI-stack te leveren.

Portworx en Nvidia

Na de initiële deployment wil Pure probleemloos dagelijks gebruik van de GenAI Pod realiseren. Dat leunt voornamelijk op het Kubernetes storage-platform van Portworx, overgenomen door Pure in 2020, en Nvidia. Van laatstgenoemde is NIM, een set aan microservices voor generatieve AI, afkomstig. Open-source vector database Milvus geldt ten slotte als basis voor het finetunen van foundation models.

NIM microservices maken gebruik van Nvidia’s AI Enterprise-platform, dat door Nvidia wordt omschreven als het ‘besturingssysteem’ van generatieve AI. Het brengt zaken als cluster management, foundation models en het bouwen van apps samen voor een zo snel mogelijke inzet van AI.

Wie op enterprise-niveau het snelst met AI aan de slag wil, kan terecht bij Pure’s FlashBlade//S500 die vanaf nu voor Nvidia’s SuperPOD zijn gecertificeerd. Deze certificatie zat er al aan te komen, maar nu zijn de prestaties voor deze server dus gegarandeerd.

Deze servers zijn uitgerust met maximaal 3.000 TB aan DFM-opslag. Ze zijn expliciet bedoeld voor ‘extreme prestaties’, waar GenAI-training zonder meer onder valt. Dat predikaat krijgt nu dus wat extra betekenis doordat Nvidia’s meest hoogwaardige hardware met Pure’s storage-aanbod werkt. Het geheim achter deze SuperPOD’s is de hoge schaalbaarheid ervan, want ze zijn te koppelen om feitelijk een AI-supercomputer van ze te maken.

