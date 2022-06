In de wijken Loosduinen en Segbroek in Den Haag steken ongebruikte glasvezelkabels uit de grond. Dit tot groot verdriet van lokale wijkverenigingen die graag een mooier stadsbeeld zien, zo bericht Omroep West. De gemeente Den Haag gaat actie ondernemen.

Volgens de regionale omroep steken in verschillende Haagse stadsdelen ongebruikte glasvezelkabels van T-Mobile uit de grond. In de wijken Loosduinen en Segbroek heeft de telecomoperator twee jaar geleden glasvezel aangelegd. Wijkbewoners konden een afspraak maken om de kabel tot aan hun huis te laten doortrekken, maar niet iedereen heeft dit gedaan. Daardoor steken deze kabels nog altijd open en bloot uit de grond, wat het straatbeeld ontsiert.

T-Mobile kreeg van de gemeente een jaar de tijd om de ongebruikte glasvezelkabels op te ruimen. Tot op heden is dit niet gebeurd. Dat stuit op veel onbegrip van lokale wijkverenigingen. Omroep West vroeg aan T-Mobile waarom het opruimproces zo lang duurt, maar de operator gaf geen verklaring. T-Mobile wilde wel kwijt dat “het niet gaat zoals het hoort.”

Reactie gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag gaat, na vragen van de lokale omroep, direct actie ondernemen. In een reactie geeft de gemeente aan dat aannemer Volker Wessels Telecom het probleem in de komende 14 dagen gaat oplossen. Wel wordt hiervoor een lange termijn aangehouden, aangezien de ‘dode’ glasvezelkabels pas in oktober in de wijk Loosduinen worden ingegraven.

Haagse uitrol glasvezel

De kwestie van ongebruikte glasvezelkabels komt op een precair moment voor de gemeente Den Haag. Onlangs is door de gemeente afgedwongen dat aanbieders als T-Mobile, KPN en Open Dutch Fiber (ODF) versneld glasvezel in de gemeente gaan uitrollen. Hierbij is de stad verdeeld in drie delen waarbinnen één aanbieder de uitrol zal verzorgen.

