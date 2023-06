T-Mobile tekent opnieuw een samenwerkingsovereenkomst met Glaspoort. Dat maakt de glasvezeldienst van het telecombedrijf toegankelijk voor een extra 300.000 huishoudens en bedrijven.

Een nieuwe samenwerking tussen T-Mobile en Glaspoort maakt glasvezel voor heel wat extra Nederlanders toegankelijk. Het gaat dan om bedrijventerreinen en kleinere gemeenten, waar de uitrol van glasvezel vaak nog niet gebeurde.

De samenwerking is dan ook voor beide spelers interessant. Glaspoort kan verder met zijn missie om glasvezel voor iedereen toegankelijk te maken en T-Mobile maakt haar diensten zo beschikbaar op alle grote glasvezelnetwerken in Nederland.

“Dat we nu ook T-Mobile in staat stellen om haar diensten via ons netwerk aan te kunnen bieden, maakt ons trots. Hiermee zijn de grotere providers bij ons beschikbaar en profiteren gebruikers van ons netwerk van optimale keuzevrijheid“, voegt Jan Willem Scheerder, CEO Glaspoort, toe in het persbericht.

T-Mobile naar 6 miljoen adressen

De telecomprovider zal dit jaar nog glasvezelinternet beschikbaar maken op 6 miljoen Nederlandse adressen. Zo voorziet het driekwart van de huishoudens en bedrijven van glasvezeldiensten.

Om dit mogelijk te maken worden de laatste tijd heel wat overeenkomsten gesloten. Delta Fiber mag zich daardoor sinds kort als partner benoemen, en een samenwerking met Open Dutch Fiber bestaal al langere tijd.