T-Mobile en Delta Fiber gaan hun krachten bundelen, zo blijkt uit een gezamenlijk persbericht. Zo hopen de twee partijen dat ze de strijd aan kunnen gaan met de leiders in de telecommarkt.

Met name op het gebied van glasvezel gaan T-Mobile en Delta Fiber samenwerken. Beide partijen laten de ander gebruikmaken van elkaars bestaande netwerk op dit gebied. Hoewel T-Mobile een grote rol heeft als het gaat om telefonie, loopt het achter op KPN en VodafoneZiggo op de internet- en tv-markt.

T-Mobile heeft hierdoor weer een samenwerking op glasvezelgebied te pakken. Eerder had het zich al verzekerd van een verbond met Open Dutch Fiber, dat zich onlangs had uitgebreid.

Overbouw

Voor consumenten betekent de ‘jarenlange’ deal dat men meer keuze, met ook 5G in het vooruitzicht. Beide partijen spreken over deze technologie als een streven voor in de toekomst, maar wat dat betreft mogen we wachten op latere berichtgeving.

Tot wel 5 miljoen huishoudens zouden nu kunnen kiezen voor de diensten van T-Mobile. Het telecombedrijf hoopt dit aantal te vergroten naar 6 miljoen in de komende twaalf maanden. CEO van T-Mobile Nederland Søren Abildgaard zegt superblij te zijn met de deal.

Beide partijen zeggen met de samenwerking bij te willen dragen aan de verspreiding van glasvezelnetwerken in Nederland. Momenteel voorziet Delta Fiber 1,3 miljoen consumenten en organisaties van glasvezel en hoopt men dit te vergroten naar 2 miljoen. Daarnaast stelt Delta Fiber dat dit open netwerk overbouw overbodig maakt. Met andere woorden: minder opengebroken straten voor het aanleggen van glasvezel.

CEO van Delta Fiber Marco Visser zegt dat het bedrijf gelooft in wat hij een hybride marktmodel noemt. “Dat is de snelste en meest economische manier om Nederland te verglazen. Dubbele aanleg van glasvezel is niet duurzaam en niet nodig.”

