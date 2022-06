Microsoft informeert gebruikers van Exchange 2013 dat de ondersteuning van de serversoftware op 11 april 2023 eindigt. Het gaat hierbij om de Service Pack 1-versie. De techgigant adviseert gebruikers te updaten naar Exchange 2019-versies.

In een bericht aan eindgebruikers laat de techgigant weten dat serversoftware Exchange 2013 Service Pack 1 vanaf 11 april 2023 niet meer wordt ondersteund. Dit betekent dat Microsoft vanaf die datum geen technische ondersteuning en bug fixes meer biedt. Ook security-updates tegen kwetsbaarheden worden niet meer geleverd.

Upgraden naar Exchange 2019

Exchange Server 2013 blijft wel werken, maar klanten worden geadviseerd zo snel mogelijk up te graden naar Exchange Server 2019, de nieuwere versie. Wel moeten zij hiervoor aan de juiste vereisten voor netwerken, hardware en clients voldoen.

Klanten die niet naar Exchange Server 2019 willen of kunnen upgraden, krijgen van Microsoft ook de mogelijkheid over te stappen naar de Exchange Online client. Deze is zowel in een standalone-versie als via een Office 365-abonnement beschikbaar. Sommige klanten kunnen de Microsoft FastTrack-dienst gebruiken voor migraties naar de online versie.

