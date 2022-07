De leverancier van circulaire IT hardware Maxicom IT Distribution en de leverancier van refurbished datacentertoepassingen Aliter Networks gaan samen op in de Circular IT Group.

De integratie van beide bedrijven in de Circular IT Group moet klanten meer circulaire dienstverlening bieden en groei mogelijk maken. De partijen bundelen hun krachten om klanten meer duurzame oplossingen te kunnen bieden voor hun IT-vraagstukken. Hiervoor gaan zij deze klanten een compleet circulair aanbod aanbieden van onder meer IT Asset Disposition (ITAD), de-installatie van oude apparatuur, veilige data verwijdering, testen en reparaties, distributie en logistiek, en remarketing, verhuur en verkoop van refurbished apparatuur.

Het gaat hierbij om het complete hardware-spectrum, zoals netwerkapparatuur, servers en storage-apparatuur, tot aan desktops, laptops en mobiele telefoons.

Omzetgroei

Naast het bieden van meer mogelijkheden aan klanten, willen de bedrijven met de fusie in de Circular IT Group ook gaan investeren in verdere groei. Hiervoor willen ze de komende jaren een omzetgroei naar 300 miljoen euro bereiken. Deze groei moet door overnames worden gefaciliteerd.

Voor dit groeitraject gaan de refurbished IT-specialisten samenwerken met de private invetsreingsmaatschappij Waterland.

Maxicom en Aliter Networks

Maxicom IT Distribution is een circulaire IT hardware leverancier uit Zoetermeer, gespecialiseerd in refurbishment, recycling, IT Asset Disposition, data-wiping, de-commissioning van oude infrastructuur en verkoop van IT hardware. Het bedrijf opereert niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van de Benelux. Met drie merken biedt het bedrijf refurbished IT hardware voor zowel zakelijke klanten, als ook consumenten.

Aliter Networks, met kantoren in Almere en Singapore, is een leverancier van hoogwaardige refurbished datacenter IT-infrastructuur van fabrikanten als Cisco, Juniper Networks, HP en Dell Technologies.

