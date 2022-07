Microsoft staat onder druk. Volgens een rapport van ITPro worstelen Azure-diensten stilletjes met capaciteitsproblemen.

Meer dan 20 Azure datacenters draaien momenteel op beperkte capaciteit. Website ITPro vernam het nieuws van twee anonieme Microsoft-managers en een ingenieur. De bronnen werden bevestigd door een journalist van The Telegraph, die onlangs liet weten dat nieuwe klanten zich momenteel niet kunnen registreren bij de serverlocaties UK West en UK South voor Cosmos DB en VM-diensten.

Website The Information verklaart de capaciteitsproblemen met het chiptekort en Microsofts steun voor Oekraïne. Na de invasie van Rusland sprong Microsoft bij. De techgigant verplaatste landelijke netwerken naar de cloud, verdedigde tegen Russische cyberaanvallen en doneerde tientallen miljoenen aan humanitaire hulp. De projecten kosten capaciteit. Dat heeft volgens The Information een invloed op de beschikbaarheid van clouddiensten.

Microsoft verklaart

Microsoft worstelt tegelijkertijd met de toevoer van nieuwe klanten. Meerdere rapporten schatten dat ongeveer de helft van de data van alle organisaties momenteel in public clouds draait.

“Over de hele wereld hebben we een ongekende groei gezien”, bevestigde een woordvoerder van Microsoft in een verklaring aan ITPro. “Vanwege deze toename, in combinatie met macrotrends die de hele sector beïnvloeden, hebben we stappen gezet om de capaciteit van klanten uit te breiden en de uitrol van servers in onze datacenters te versnellen.”

“Onze prioriteit blijft de bedrijfscontinuïteit van klanten. We houden ons actief bezig met load balancing. Mocht het toch nodig zijn om capaciteitsbeperkingen op te leggen, dan zullen we eerst interne trials en workloads beperken om voorrang te geven aan bestaande klanten.”

