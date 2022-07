AWS heeft onlangs AWS Cloud WAN algemeen beschikbaar gemaakt. Met deze oplossing kunnen bedrijven via een enkele cloudgebaseerde console een complete WAN-omgeving opzetten en beheren.

De nieuwe oplossing, sinds vorig jaar al in preview, is een cloudgebaseerde managed WAN-dienst die het voor bedrijven mogelijk moet maken hun hele netwerk van on-premises datacenters, bijkantoren en cloudinfrastructuur in één wereldwijd netwerk samen te brengen.

Hiermee voorkomt de dienst dat klanten voor het samenbrengen van al hun netwerkomgevingen diverse overkoepelende netwerken moeten inrichten. Dit leidt vaak tot een grote netwerkcomplexiteit van verschillende netwerken die ieder een specifieke taak hebben, zoals voor connectiviteit, security en monitoring.

Complete clouldgebaseerde WAN-omgeving

Op deze manier kunnen klanten makkelijker en efficiënter een zogenoemd ‘unified global network’ bouwen, beheren en monitoren. De oplossing verbindt onder meer met de diverse AWS cloudomgevingen en regio’s, maar ook met Local Zones en AWS Outposts-omgevingen die zich in de on-premises datacenters van klanten bevinden.

De dienst integreert ook met diverse SD-WAN-omgevingen van derde partijen. Denk daarbij aan de SD-WAN-oplossingen en -diensten van HPE Aruba, Aviatrix, Checkpoint, Cisco Meraki, Cisco, Prosimo en VMware.

Cloudgebaseerde console

De meegeleverde beheerconsole maakt het onder meer mogelijk de netwerkconfiguratie in te regelen, de gezondheidsstatus van het globale netwerk in de gaten te houden en routinematige configuratie- en securitytaken te automatiseren.

Beheerders kunnen hierdoor de dienst gebruiken voor het toekennen van policies en het monitoren van de gezondheidsstatus van de wereldwijde cloudgebaseerde WAN-omgeving. Ook kunnen zij via de console configuratie- en securitytaken automatiseren. Bijvoorbeeld door netwerkverkeer van kantoren via een specifieke firewall te laten lopen, voordat dit verkeer de cloudgebaseerde bronnen bereikt in een AWS-regio.

Kosten

De kosten van AWS Cloud WAN zijn gebaseerd op gebruik. Er zijn vier factoren die bepalen wat klanten betalen: het aantal uitgerolde Core Network Edges (CNE’s), het aantal verbindingen aan deze CNE’s, het aantal Transit Gateways die met de CNE’s zijn gepeerd en de dataverwerking van verkeer. De dienst AWS Cloud WAN is per direct beschikbaar in meerdere cloudregio’s, waaronder Frankfurt, Londen, Parijs en Stockholm.