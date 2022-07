AWS EC2 R6a instances zijn nu beschikbaar. AWS ontwierp de instances voor memory-intensive apps, waaronder databases en big data analytics. Volgens AWS zijn de instances tot 35 procent kosteneffectiever dan R5a, de vorige generatie.

De instances draaien op third-gen AMD EPYC-processoren, ook wel bekend als AMD Milan. Steeds meer cloudleveranciers verkiezen AMD boven Intel. Beide fabrikanten ontwerpen server CPU’s met een x86-architectuur. Volgens AWS zijn de nieuwe instances dankzij AMD Milan tot 10 procent kosteneffectiever dan instances met vergelijkbare x86-processoren, waaronder Intel Ice Lake.

AWS EC2 R6a instances

EC2 instances zijn virtuele servers voor applicaties in AWS. Wil je een applicatie in de cloud uitrollen, dan huur je een instance en kan je aan de slag. De instances bestaan uit processoren, memory en netwerkaansluitingen. De samenstelling verschilt per instance. Sommige opties hebben meer GPU’s dan CPU’s, waardoor grafische applicaties beter presteren. Andere opties hebben meer memory, waardoor databases en big data analytics beter presteren.

De laatste categorie heet ‘memory optimized’. De nieuwe AWS EC2 R6a instances behoren tot de groep. Volgens AWS zijn de instances tot 35 procent kosteneffectiever dan de vorige generatie, AWS EC2 R5a. Een directe upgrade dus.

De instance heeft elf uitvoeringen, verschillend in prijs en capaciteit. Elke optie draait op AMD Milan. De goedkoopste uitvoering heeft twee processoren, 16GB memory, 12,5Gbps bandbreedte en tot 6,6Gbps EBS (AWS Elastic Block Storage). De duurste uitvoering heeft 192 processoren, ongeveer 1500GB memory, 50Gbps bandbreedte en 40Gbps EBS.

De instances zijn direct beschikbaar in cloudregio’s US East, US West, Asia Pacific en Europe.

