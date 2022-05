AWS EC2 C7g instances zijn nu beschikbaar. De instances draaien op Graviton3-processors, een flinke verbetering van de Graviton2-processors in voorganger C6g.

AWS kondigde C7g in november 2021 aan. Inmiddels zijn de instances beschikbaar. AWS ontwierp de instances voor veeleisende workloads, waaronder analytics en AI-modellering. Volgens Amazon leveren de instances tot 25 procent meer prestaties dan C6g, de vorige generatie.

Elke C7g instance draait op Graviton3. De nieuwe generatie levert maar liefst twee keer zoveel prestaties als Graviton2. Bovendien bieden de chips ‘pointer authentication’, een securityfunctie die kwaadaardige wijzigingen in memory herkent en blokkeert.

De C7g instances zijn direct beschikbaar in cloudregio’s US East (N. Virginia) en US West (Oregon). Nieuwe regio’s volgen later in het jaar.

Bare-metal in de cloud

De C7g instances zijn gebouwd op het AWS Nitro System, bestaand uit software en hardware voor multitenancy, private networking en storage. Het AWS Nitro System delegeert CPU-, opslag- en netwerktaken. Dat levert snelheid op. Volgens AWS zijn de instances nauwelijks te onderscheiden van bare-metal servers.

48 van de 50 grootste Amazon EC2-klanten werken momenteel met Graviton2-gebaseerde instances, waaronder C6g. Naar verwachting stapt een groot deel over op C7g. “Klanten van elke omvang kunnen betere prestaties en minder kosten verwachten”, deelde David Brown, vice president van Amazon EC2 bij AWS.

