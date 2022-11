Fortinet maakt de FortiGate Cloud-Native Firewall beschikbaar in de AWS Marketplace. Het betreft een beheerde...

AWS onthult de Digital Sovereignty Pledge. De techgigant belooft te blijven investeren in datasoevereiniteit&...

Alation lanceert Connected Sheets. De functie stelt gebruikers van Alation Data Catalog in staat om betrouwba...

Windows 11 krijgt mogelijk VPN-indicator in taakbalk

Windows 11 krijgt mogelijk een icoontje in de taakbalk die aangeeft of het apparaat verbonden is met een VPN,...