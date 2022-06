De krachtigste cloud instances draaien niet op Intel, maar AMD Milan. Dat blijkt uit onderzoek van Cockroach Labs.

Cockroach Labs onderzocht het aanbod van instances bij Google Cloud, Microsoft Azure en AWS. Het rapport werpt een licht op de prijs-kwaliteitsverhouding van providers en de prestaties van instances.

Prijzen: weinig verschil

Uit het onderzoek blijkt dat AWS, GCP en Azure een vergelijkbare prijs-kwaliteitsverhoudingen bieden. Sommige benchmarks en configuraties scoren iets hoger dan anderen, maar het verschil is nooit groter dan 1,5 procent. Dat is de foutmarge van het onderzoek. In feite leveren de drie providers dezelfde prijs-kwaliteitsverhouding. Volgens Cockroach Labs ontvang je voor elke investering ongeveer dezelfde storage, capaciteit en prestaties, ongeacht de provider waarvoor je kiest.

Prestaties: AMD verslaat Intel

Naast prijs-kwaliteitsverhoudingen onderzocht Cockroach Labs de snelheid van instances. Voordat we daarop uitbreiden is het belangrijk om het aanbod van cloud instances te begrijpen. De meeste cloudproviders bieden kleine, gemiddelde en grote instances aan. Een standaard n2 instance van Google Cloud heeft meer processoren en memory dan een kleine variant, maar de modellen van de componenten zijn hetzelfde.

De prestaties van kleine instances en grote instances kunnen verschillen. Heeft een grote instance twee keer zoveel processoren als een kleine, dan betekent dit niet dat de instance twee keer zo snel rekent. Vandaar werkten de onderzoekers van Cockroach Labs met drie categorieën: kleine instances, grote instances en alle instances.

Google Cloud wint in het grote segment. De t2d-standard-8 instance verwerkte gemiddeld 22.018 transacties per minuut (TPM). AWS m6i.2xlarge, de een na snelste instance, verwerkte iets meer dan 20.000 TPM. De n2-standard-8-icelake van Google Cloud volgt op nummer drie. De meeste instances in de top 10 draaien op Intel Ice Lake en Intel Cascade Lake CPU’s. De winnende t2d-standard-8 van Google Cloud draait daarentegen op AMD Milan.

Ook in de algemene categorie wint AMD van Intel. De vijf krachtigste instances van de top 15 draaien op AMD Milan. Op nummer een en twee staan twee varianten van Google’s gcp.t2d-standard. Op nummer drie en vier vind je Azure Standard_E8as_v5 en azure Standard_D8as_v5. De vijfde plek gaat uit naar Azure Standard_E32as_v5.

Kleinere instances zijn beter voor OLTP

In het begin van dit artikel noemden we dat de prijs-kwaliteitverhouding van alle grote providers vergelijkbaar is. Dit betekent niet dat elke instance dezelfde prijs-kwaliteitverhouding heeft. Grote instances van Google Cloud en AWS kosten en leveren ongeveer hetzelfde, maar een kleine instance kan voor sommige applicaties voordeliger uitpakken.

Op basis van het onderzoek adviseert Cockroach Labs om OLTP-applicaties (online transaction processing) op kleinere instances te draaien. De t2d-standard-8 (AMD Milan) van Google Cloud verwerkte meer OLTP-transacties per processor dan elke andere instance. Acht van de tien meest efficiënte instances voor OLTP-transacties zijn kleine instances, waaronder Azure standard-E8s-v5 (Ice Lake) en GCP n2-standard-32 (Ice Lake). Grote instances van Amazon zijn een uitzondering op de regel. De m6i.2xlarge (Ice Lake) en c5n.2xlarge (Cascade Lake) bereikten de top tien.