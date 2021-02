Starlink-CEO Elon Musk zegt dat Starlink-internet aanzienlijk beter wordt in 2021. Zo zou de latency beter zijn en gaat de snelheid naar 300Mbps. Musk zei dat via zijn favoriete medium: Twitter. Iemand vroeg ernaar nadat hij een Starlink beta kit had ontvangen. Op dit moment is de snelheid tussen de 50 en 150Mbps.

Het is goed nieuws voor mensen die Starlink hebben aangeschaft, want het is niet goedkoop. Een pre-order is 100 dollar. Musk ziet de toekomst dus rooskleurig, maar in het verleden is hij wel eens te ambitieus geweest als het gaat om de tijdsspanne van een project en dat weten zijn medewerkers niet altijd te halen.

Speed will double to ~300Mb/s & latency will drop to ~20ms later this year — Elon Musk (@elonmusk) February 22, 2021

Starlink

Op plekken waar er minder mensen wonen is de internetsnelheid vaak niet zo goed. Starlink moet daarin verandering brengen, hoopt Musk. De latency zou moeten verbeteren naar 20ms, wat nu vaak rond de 34 tot 44ms ligt.

Starlink maakt deel uit van het ruimtevaartbedrijf SpaceX van Musk. Het idee is dat internettoegang voor meer mensen beschikbaar moet worden via duizenden satellieten in een lage baan rond de aarde. Musk hoopt breedbandinternet te leveren zonder dat je hiervoor bedrading nodig hebt. Het enige wat je op je huis moet bevestigen is een antenne. Musk wil met Starlink zijn marsproject van SpaceX helpen bekostigen.

Tienduizenden satellieten voor het platteland

Hij heeft vergunningen om zo’n 12.000 satellieten te plaatsen en daar moeten er nog eens 30.000 bijkomen. Musk wil hiermee drie tot vier procent van de internetmarkt helpen, vooral op het platteland. Hoewel er veel satellieten zijn en komen, ziet Musk in dat het stedelijke gebied van internet voorzien een te lastige operatie is. Mede daarom, en omdat op het platteland vaak veel vraag is naar goed internet -en nagenoeg geen aanbod-, hoopt hij juist de rustigere gebieden te helpen met zijn Starlink.