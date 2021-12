Toekomst van SpaceX hangt af van Starship en 42.000 satellieten

Starship, een herbruikbare raket, kan de sleutel tot het succes van SpaceX worden. Eén uitdaging staat in de weg. De raket moet werken. Ruimtevaart is het grootste pijnpunt op de agenda van SpaceX-CEO Elon Musk. 2022 wordt een doorslaggevend jaar.

Elon Musk behaalde in het afgelopen jaar meerdere mijlpalen als CEO van Tesla en SpaceX. Time Magazine verkoos Musk tot Person of the Year van 2021. Hij zou de beurs in een handomdraai kunnen beïnvloeden — “met een leger van aanbidders achter zich”, aldus Time.

Zelf lijkt Musk geen tijd te hebben om bij dergelijke uitspraken stil te staan. Het tempo van de moderne Space Race loopt op. SpaceX is niet langer de enige veelbelovende internetprovider van satellietnetwerken. Concurrentie komt uit een Europese hoek. De grote vraag is wat Musk in 2022 voor SpaceX op de planning heeft staan.

Tegenslagen

Volgens de Wall Street Journal wil SpaceX zijn herbruikbare Starship-raket gebruiken om naar Mars te reizen. Dat is waar Musk sinds jaar en dag persoonlijk van droomt. Het zakelijke nut van Starship is minstens zo groot. SpaceX hoopt de raket te gebruiken om Starlink (het satellietnetwerk van SpaceX) uit te breiden. Meerdere investeerders geloven dat Starlink uiteindelijk voor het merendeel van de omzet van SpaceX zal zorgen.

De weg daarnaartoe is hobbelig. SpaceX worstelt met een ontwerp dat de Starship-raket daadwerkelijk herbruikbaar maakt. Musk deelde onlangs dat de raket meer tijd inneemt dan elk ander lopend project. Hij waarschuwde dat Starship en Starlink enorme uitdagingen voor SpaceX creëren. Lukt het de organisatie niet om de ontwikkeling tijdig af te ronden, dan zijn de gevolgen drastisch. “A hard, hard, hard project“, beschreef de CEO in zijn moerstaal.

Satellietnetwerk

Naast de afronding van Starship wil SpaceX het tempo van satellietlanceringen opkrikken. In juli van dit jaar bevestigde de organisatie 1.800 satellieten in de lucht te hebben. Dat aantal belooft snel te stijgen. De Federal Communications Commission (FCC), een Amerikaanse telecomautoriteit, verstrekt vergunningen voor de lancering van nieuwe satellieten. Op dit moment heeft SpaceX toestemming voor 12.000 satellieten. Onvoldoende, vindt de organisatie. Uit een recente aanvraag bij de FCC blijkt dat SpaceX op 42.000 satellieten mikt.

Andere organisaties, waaronder OneWeb, werken gelijktijdig aan eigen satellietnetwerken. Amazon heeft concrete plannen om de eerste stappen voor een netwerk in de nabije toekomst te zetten. Een logisch initiatief, want hoewel de wereld razendsnel digitaliseert, blijft de vraag naar internetverbinding groot. Naar schatting van de Verenigde Naties hebben 3,7 miljard mensen wereldwijd geen internetverbinding. Satellietnetwerken kunnen in de verbinding van moeilijk bereikbare regio’s voorzien. De markt is gigantisch.