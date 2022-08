Nvidia maakt de voorlopige cijfers voor het tweede kwartaal van fiscaal 2023 bekend. De omzet en winst vallen lager uit dan verwacht. Na de aankondiging daalde de aandelenprijs met 7 procent.

In mei voorspelde de organisatie een omzet van 8,1 miljard dollar voor het tweede kwartaal van fiscaal 2023. In het meest recente rapport deelt het bedrijf een prognose van 6,7 miljard dollar. De omzet is lager dan verwacht, maar stijgt desalniettemin in vergelijking met vorig jaar (3 procent).

Gamingmarkt is verzadigd

Nvidia wijt de teleurstellende omzet aan zijn gaming-divisie. De divisie is verantwoordelijk voor de verkoop van GPU’s voor consumenten. De omzet bedraagt ongeveer 2 miljard dollar, een jaarlijkse daling van 44 procent.

Nvidia CEO Jensen Huang vertelde dat de verwachting aanzienlijk daalde naarmate het kwartaal vorderde. Eerder in het jaar voorspelde Nvidia dat de verkoop van gamingproducten zou afnemen door macro-economische factoren. De organisatie werkte samen met partners om de prijzen en voorraden in het kanaal te wijzigen.

Nvidia’s datacenter-divisie verkoopt GPU’s aan zakelijke klanten als cloud providers. De inkomsten stegen in het tweede kwartaal met 61 procent naar een recordbedrag van 3,8 miljard dollar. Nvidia is daarentegen ontevreden. De organisatie gaf aan dat de divisie “enigszins achterbleef” bij de verwachtingen als gevolg van problemen in de toeleveringsketen.

De toekomst

Nvidia ging in de afgelopen tijd langdurige inkoopverplichtingen aan. De organisatie bereidde zich voor op materiaaltekorten en economische onzekerheid. Vandaar verwacht Nvidia 1,3 miljard dollar aan voorraadkosten te maken.

Daarnaast deelde de organisatie een strategie voor het toenemende gebruik van artificial intelligence. Nvidia ontwikkelt AI-technologie voor datacenter-infrastructuur, pc’s en de automotive-industrie. De organisatie ontwerpt bijvoorbeeld processoren voor zelfrijdende auto’s.

Nvidia ontving 11 miljard dollar aan orders van klanten in de automotive-industrie. De organisatie verwacht dat dit segment op de lange termijn zijn “volgende miljardenbusiness” wordt.