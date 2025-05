Nvidia stelt NVLink Fusion open voor andere bedrijven

Nvidia meldde maandag dat het zijn chipinterconnecttechnologie, NVLink Fusion, beschikbaar stelt aan andere bedrijven. Deze technologie verbetert de communicatie tussen chips. Het is een cruciaal onderdeel bij het bouwen en inzetten van AI-systemen.

Dit schrijft Reuters. De nieuwe versie van NVLink, NVLink Fusion genaamd, maakt het mogelijk om meerdere chips efficiënt samen te laten werken in op maat gemaakte AI-hardware. Bedrijven zoals Marvell Technology en MediaTek hebben zich al verbonden aan de integratie van NVLink Fusion in hun chipontwikkelingsprojecten.

Nvidia ontwikkelde NVLink jaren geleden om een snelle gegevensuitwisseling tussen chips mogelijk te maken. De technologie wordt momenteel gebruikt in Nvidia’s GB200-systeem, dat twee Blackwell-GPU’s combineert met een Grace-CPU. Nvidia-topman Jensen Huang introduceerde de nieuwe technologie tijdens zijn toespraak in het Taipei Music Center, de locatie van Computex.

Nieuw hoofdkantoor in Taiwan

Tijdens het evenement kondigde Huang ook plannen aan voor een nieuw hoofdkantoor van Nvidia in Taiwan. Het komt in de noordelijke buitenwijken van Taipei. In zijn toespraak stond Huang stil bij de ontwikkeling van Nvidia. Hij merkte op dat er een tijd was waarin 90% van zijn presentaties ging over grafische chips. Vandaag de dag is Nvidia echter uitgegroeid tot een toonaangevende speler in de ontwikkeling van AI-chips, vooral sinds de opkomst van toepassingen zoals ChatGPT, dat in 2022 werd gelanceerd.

Nvidia werkt aan de ontwikkeling van CPU’s die compatibel zijn met het Windows-besturingssysteem van Microsoft, gebruikmakend van architectuur in licentie van Arm Holdings.

Nieuwe AI-chips

Op Nvidia’s jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie in maart schetste Huang de visie van het bedrijf om de overstap te maken van het bouwen van grootschalige AI-modellen naar het ondersteunen van AI-gedreven toepassingen. Hij presenteerde meerdere nieuwe AI-chips, waaronder de Blackwell Ultra. Die komt later dit jaar op de markt. Op de planning van Nvidia staan ook de Rubin-chipserie en de Feynman-processors. Feynman is in 2028 beschikbaar.

Daarnaast kondigde Nvidia een desktopversie aan van zijn AI-systeem, genaamd DGX Spark. Hiermee richt Nvidia zich op AI-onderzoekers. Huang gaf maandag aan dat het systeem volledig in productie is en binnen enkele weken beschikbaar zal zijn.

Computex, waar naar verwachting 1.400 exposanten zijn, is de eerste grote bijeenkomst van leiders uit de computer- en chipindustrie in Azië sinds de Verenigde Staten brede importheffingen overwegen om binnenlandse productie te stimuleren.