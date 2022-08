Netwerkoperator BT wist tijdens een recente test vier carrier components (CC) in een standalone 5G-netwerk te verwerken. Volgens de Britse operator is dit de eerste keer dat de techniek succesvol op een Europees netwerk wordt uitgevoerd. Vier CC’s verhogen de bandbreedte en snelheid van een standalone 5G-netwerk.

Carrier aggregation is een netwerktechniek waarbij meerdere carrier components (CC) de snelheid van een verbinding verhogen. De techniek wordt ondere andere gebruikt door operators van LTE Advanced (LTE+)-netwerken. Ook standalone 5G-netwerken gaan er met carrier aggregation op vooruit. Vandaar onderzoeken meerdere organisaties manieren om de techniek optimaal in standalone 5G-netwerken toe te passen.

Een van de onderzoekers is BT. De Britse operator verleent telecomdiensten aan miljoenen bedrijven in het Verenigd Koninkrijk en Ierland. Volgens BT bereikte de organisatie onlangs een doorbraak in carrier aggregation voor standalone 5G. BT wist vier CC’s (4CC) in een standalone 5G-netwerk van EE te verwerken. Netwerkoperator EE werd in 2016 door BT overgenomen. 4CC verhoogt de snelheid en capaciteit van het standalone 5G-netwerk van EE.

Standalone 5G en non-standalone 5G

Het standalone 5G-netwerk van EE is nog niet algemeen beschikbaar. De 5G-diensten van EE draaien momenteel op een non-standalone 5G-netwerk, net zoals de meeste grote 5G-netwerken van nu.

Non-standalone 5G betekent dat de kern van het netwerk op 4G-apparatuur draait. Verbindingen zijn langzamer dan de theoretische snelheid van 5G. Die snelheid komt pas naar voren in een standalone 5G-netwerk, waarbij de kern van het netwerk op 5G-apparatuur draait.

Standalone 5G is op dit moment duurder voor operators dan non-standalone. Naarmate fabrikanten hun netwerkapparatuur doorontwikkelen wordt standalone 5G toegankelijker. Vodafone Duitsland liet in juli weten dat zijn standalone 5G-netwerk klaarstaat om een gebied van 15 miljoen mensen te bedienen. We verwachten dat meerdere operators in de komende maanden met vergelijkbaar nieuws komen.

4CC in standalone 5G

Het is onduidelijk wanneer BT en EE hun standalone 5G-diensten beschikbaar maken. Daarnaast geeft BT aan dat 4CC carrier aggregation niet in het volledige netwerk wordt toegepast. “De technologie zal aanwezig zijn in delen van ons netwerk wanneer we 5G standalone-diensten lanceren”, vertelde de organisatie tegen The Register.

Tip: MWC in het teken van Private 5G en Open RAN