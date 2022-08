Nokia en Google wisten network slicing succesvol toe te passen via een 5G-netwerk en Android 13-apparaat. De methode stelt operators in staat om een groter aantal apparaten met hogere snelheden te bedienen, zonder in nieuwe infrastructuur te hoeven investeren.

Tijdens network slicing wordt een netwerk in meerdere stukken (slices) verdeeld. De ene slice kan een hogere snelheid toestaan, terwijl de andere slice minder latency heeft. Nokia en Google voerden de methode onlangs succesvol uit met een 5G-netwerk en Android 13-apparaat.

De partners gebruikten UE Route Selection Policy (URSP). De technologie stelt een apparaat in staat om tegelijkertijd met meerdere slices te verbinden. Het apparaat kan per toepassing naar de optimale slice schakelen.

Een smartphone kan tijdens een download verbinden met een slice voor hoge snelheden. Stapt de gebruiker vijf minuten later in een conference, dan verbindt de smartphone automatisch met een slice voor lage latency.

Zonder network slicing zou een operator twee afzonderlijke netwerken moeten configureren om hetzelfde doel te bereiken. Het apparaat zou per toepassing tussen de netwerken moeten schakelen. Network slicing is daarentegen ononderbroken.

Doorbraak in network slicing

De demonstratie van Nokia en Google is een doorbraak. Nooit eerder wisten de organisaties network slicing toe te passen met een Android 13-apparaat. De test werd uitgevoerd met een Google Pixel 6 Pro in een Fins onderzoekscentrum van Nokia.

Een operator heeft geen 5G-netwerk nodig om de methode uit te voeren. Network slicing wordt ondersteund door 4G, maar de toepassingen zijn beperkt. Network slicing maakt het in een 5G-netwerk mogelijk om een slice voor elke denkbare workload in te richten. Een 4G-netwerk heeft minder opties.

Releasedatum onbekend

Het is niet duidelijk wanneer de technologie van Nokia en Google op de markt verschijnt. De organisaties lieten weten dat de oplossing alle LTE-, standalone 5G- en non-standalone 5G-apparaten ondersteunt. Het verschil tussen standalone 5G en non-standalone 5G beschreven we in een eerder artikel.

Tip: 5G network slicing kruipt dichterbij