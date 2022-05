BT gaat zijn samenwerking met AWS uitbreiden. Door de uitbreiding verplaatst de operator meer applicaties en workloadomgevingen naar de public cloudomgeving.

De Britse operator ziet zelf de intensievere samenwerking als een versnelleng van het digitale transformatieproces waarmee het bezig is. Binnen de samenwerking met AWS gaat BT sneller afscheid nemen van zijn legacy-infrastructuur en overstappen naar een zogenoemde ‘cloud first’-infrastructuur.

BT stopt niet alleen met zijn legacy-applicaties, maar ook met zijn eigen fysieke datacenters. De aanpak moet BT ook in staat stellen sneller te reageren en te anticiperen op de behoeften van zijn klanten. Ook kan hiervoor alle benodigde security, privacy en compliance worden ingebouwd.

Vijfjarig traject

De komende vijf jaar wordt daarom een groot aantal applicaties en de daartoe behorende workloads naar de public cloudomgeving overgeheveld. Vooral wordt geïnvesteerd in container- en in server lesstechnologie. Ook moet de overstap naar deze cloudtechnologie de klanten van BT beter in staat stellen sneller te innoveren en in hoog tempo nieuwe digitale eindgebruikerservaringen te creëren.

