Tijdens het Mobile World Congress in Barcelona ging het vooral over twee onderwerpen, Private 5G en O-RAN oftewel Open RAN. In deze Techzine talks gaan we in gesprek om deze oplossingen te duiden. Wat kan je bijvoorbeeld met Private 5G? Voor welke bedrijven is Private 5G een goede oplossing? Waarmee concurreert Private 5G?

Luister elke week door je te abonneren via: Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts of andere dienst.

De Techzine redactie bezoekt in principe elk jaar het Mobile World Congress, ook dit jaar waren we van de partij met twee redacteurs. Wat opviel was dat veel bedrijven naast de telco-oplossingen ook hun pijlen hebben gericht op Private 5G. Hiermee kan elk bedrijf een eigen lokaal 5G-netwerk creëren om een extra LAN toe te voegen aan hun infrastructuur. In deze podcast bespreken we uitgebreid wanneer dit zinvol is, en wanneer niet. Daarnaast zijn telco’s druk bezig met Open RAN, hiermee kunnen ze straks gespecialiseerde RAN-oplossingen aanbieden, bijvoorbeeld voor bepaalde industrieën. Ook hier gaan we dieper op in.

We spraken voor deze podcast met onder meer: Fujitsu, Cisco, VMware, NTT, Juniper, Red Hat, AWS en Microsoft,

Eerdere afleveringen Techzine Talks:

Meer afleveringen

Techzine Talks informatie

In 2022 kan je elke week een nieuwe podcast van ons verwachten. We gaan door met Techzine Talks. We hopen op jullie steun als luisteraar, breng onderwerpen aan, deel de afleveringen die je boeiend vind en geef vooral feedback. We horen het graag.

Vind je deze podcast de moeite waard? Deel de podcast dan ook met vrienden, familie en collega’s.