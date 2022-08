President Joe Biden ondertekent de US Chips and Science Act. De historische wet maakt 52,7 miljard dollar aan subsidies vrij voor chipproductie en -onderzoek in de Verenigde Staten.

Een verslaggever van Reuters beschrijft dat het wetsvoorstel de VS helpt concurreren met China op het gebied van wetenschap en technologie. “De toekomst zal in Amerika worden gemaakt”, zei president Joe Biden, die de wet een “eenmalige investering in Amerika zelf” noemde.

Biden sprak lof uit over de investeringen die chipbedrijven doen. De wet maakt 52,7 miljard dollar aan subsidies en belastingvoordelen vrij, maar de voorwaarden staan nog niet in de steen. Het is onduidelijk wanneer het Amerikaanse Ministerie van Economische Zaken de regels opstelt voor de toekenning van de subsidies.

Biden ondertekende de wet op het grasveld van het Witte Huis, vergezeld door politici van de Republikeinse partij. Het Amerikaans Congres werkt al jaren aan de wet.

CHIPS and Science Act

De presidenten van Micron, Intel, Lockheed Martin, HP en Advanced Micro Devices (AMD) woonden de ondertekening bij, evenals de gouverneurs van Pennsylvania en Illinois, en de burgemeesters van Detroit, Cleveland en Salt Lake City.

De ondertekening van het wetsvoorstel stimuleert nieuwe investeringen in chips. Het Witte Huis merkte op dat Qualcomm op maandag 8 augustus ruim 4 miljard dollar heeft toegezeegd voor de inkoop van chips bij de fabriek van GlobalFoundries in New York.

In totaal koopt Qualcomm tot 2028 ruim 7 miljard dollar aan chips in bij GlobalFoundries, een Amerikaanse chipfabrikant. De deal is gunstig voor Qualcomm en GlobalFoundries vanwege de belastingvoordelen en subsidies van de US Chips and Science Act.

Daarnaast benadrukte het Witte Huis een recente aankondiging van Micron. De Amerikaanse chipfabrikant wil 40 miljard dollar wil investeren in de productie van memory chips. Daardoor zou het Amerikaanse marktaandeel in dit segment van 2 procent naar 10 procent stijgen. Micron plande de investering volgens het Witte Huis vanwege de aankomende subsidies.

Weggevertje

Niet iedereen is blij met de wet. Sommige Amerikaanse politici vinden dat de subsidies een weggevertje zijn voor winstgevende chipfabrikanten. Biden reageerde dat de wet “geen blanco cheques uitdeelt aan bedrijven”.