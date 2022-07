Volgens het Amerikaanse ministerie van Economische Zaken moet de Verenigde Staten onafhankelijk blijven van de Taiwanese chipindustrie. Minister Gina Raimondo vindt het belangrijk dat de Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) Act zo snel mogelijk wordt uitgevoerd.

Volgens het ministerie zijn de Verenigde Staten nog steeds te afhankelijk van de Taiwanese chipindustrie. Wanneer door geopolitieke of andere strategische oorzaken de toegang tot deze industrie wordt beperkt, kan dit tot grote gevolgen leiden. Het land zou daardoor direct in een diepe recessie vallen, zo geeft US Commerce Secretary Gina Raimondo aan in een recent interview.

Taiwan

In Taiwan worden ongeveer 90 procent van alle processors ter wereld geproduceerd. Onder meer door chipgiganten als TSMC. Deze processors worden vaak in opdracht van andere bedrijven geproduceerd. Bekende Amerikaanse opdrachtgevers voor de Taiwanese chipindustrie zijn Apple, Nvidia, AMD en Qualcomm.

CHIPS Act

Volgens de Amerikaanse minister is het daarom zeer belangrijk dat het Amerikaanse parlement zo snel mogelijk de voorgestelde Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors (CHIPS) Act aanneemt en gaat uitvoeren. Deze voorgestelde wet biedt een steunprogramma van ongeveer 51 miljard euro (52 miljard dollar) voor het stimuleren en uitbreiden van de chipindustrie in de Verenigde Staten.

De wet biedt diverse incentives en financiële ondersteuning voor het opzetten van nieuwe chipfabrieken. Het zal echter een aantal jaren duren voordat de voordelen hun weg vinden naar de diverse producenten. Daarom is volgens Raimondo haast geboden.

