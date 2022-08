GlobalFoundries en Qualcomm verlengen hun samenwerking. De fabrieken van GlobalFoundries gaan tot minstens 2028 chips produceren voor Qualcomm. Volgens de organisaties is de deal miljarden euro’s waard.

GlobalFoundries is een foundry. Foundries investeren in fabrieken en apparatuur om de chipontwerpen van klanten te produceren. GlobalFoundries, Samsung en TSMC behoren tot de grootste foundries ter wereld.

Qualcomm ontwerpt chips voor smartphones, netwerkapparatuur en auto-onderdelen. De organisatie maakt blauwdrukken voor chips en schakelt met foundries om de chips op schaal te produceren. Qualcomm en GlobalFoundries werken al jaren samen. Het nieuwste contract verlengt de samenwerking tot minstens 2028.

GlobalFoundries en Qualcomm

De deal heeft meerdere gevolgen. Allereerst ontvangt Qualcomm meer productiecapaciteit in een aankomende fabriek van GlobalFoundries in Crolles, Frankrijk. Daarnaast maakt GlobalFoundries meer capaciteit voor 5G-chips van Qualcomm beschikbaar in Singapore.

In ruil wordt GlobalFoundries door Qualcomm vergoed. De organisaties lieten weten dat het contract meerdere miljarden waard is. Daarbuiten zijn de financiële details onbekend.

Chips and Science Act

GlobalFoundries is wereldwijd actief. Naast Frankrijk en Singapore heeft de organisatie een productielocatie in New York. Ook hier wordt Qualcomm een belangrijke klant. GlobalFoundries CEO Thomas Caulfield liet weten dat de samenwerking gunstig is voor het aandeel van de Verenigde Staten op de wereldmarkt.

De timing van de samenwerking hangt samen met de komst van de Chips and Science Act. Het Amerikaanse parlement keurde het wetsvoorstel vorige maand goed. Het voorstel maakt 52 miljard dollar aan subsidies beschikbaar voor chipfabricage in de Verenigde Staten. Daarnaast komen investeringen in chipfabrieken in aanmerking voor miljarden dollars aan belastingvoordelen.

Het wetsvoorstel is een kans voor organisaties als GobalFoundries en Qualcomm. Dankzij de subsidies wordt het aantrekkelijker om op Amerikaanse bodem te produceren. Eerder dit jaar kwam de Europese Commissie met de EU Chips Act, een vergelijkbaar wetsvoorstel voor de Europese Unie. Ook Europa werd een stuk aantrekkelijker dan voorheen. Vandaar kiezen GlobalFoundries en Qualcomm voor fabrieken in Europa én de Verenigde Staten.

Naast Qualcomm werkt GlobalFoundries samen met Intel. Ook GlobalFoundries en Intel maakten onlangs uitbreidingen in Europa en de Verenigde Staten bekend. De organisaties willen gebruikmaken van belastingvoordelen in beide regio’s.

