Meerdere analysten, investeerders en chipfabrikanten zijn bang dat de vraag naar chips kan teruglopen door een vertraging in de groei van de cloud.

De cloud is de sterkste sector van de chipindustrie, maar volgens een rapport van Reuters kan cloudinfrastructuur het volgende probleem voor chipfabrikanten worden. Cloudproviders groeiden razendsnel toen COVID-19 de vraag naar online diensten verhoogde. Inmiddels lijkt het einde in zicht.

Analysten vertelden tegen Reuters dat de cloudmarkt zelden economische onzekerheid heeft moeten doorstaan. Vandaar is het lastig om te voorspellen of de cloudmarkt recessiebestendig is.

De industrie heeft betere tijden gekend. Inflatie is al 40 jaar hoog, consumenten hebben minder koopkracht en sommige economen verwachten een recessie. Als gevolg houden adverteerders en investeerders de hand op de knip, waardoor de inkomsten van technologiebedrijven onder druk staan.

Volgens Stacy Rasgon, analyst bij Bernstein, kunnen de omstandigheden leiden tot bezuinigingen op de investeringen van datacenters. Datacenters zijn belangrijke klanten van chipfabrikanten. Hoe hoger de bezuinigingen, hoe lager de vraag naar chips.

Minder groei

Big tech signaleerde in de afgelopen periode een vertraging in de groei van cloudinkomsten. Google Cloud daalde meer dan 8 procent, Microsoft Azure daalde 6 procent, en AWS daalde meer dan 3 procent ten opzichte van het vorige kwartaal.

Daarnaast lieten de techgiganten weten dat datacenterapparatuur minder vaak vervangen zal worden om geld te besparen. Sommige systemen worden twee keer zo lang gebruikt als voorheen. “Als ze gaan bezuinigen op hun uitgaven aan datacentercapaciteit, dan betekent dat minder chips van Intel of AMD”, reageerde Glenn O’Donnell onderzoeksdirecteur bij Forrester Research.

Micron-topman Sumit Sadana vertelde tegen Reuters dat het probleem een stuk complexer is dan een vertraging in de groei van de cloud. Tijdens een chiptekort zijn sommige soorten chips beter beschikbaar dan andere. De voorraad van beschikbare chips stapelt op omdat er geen systemen gebouwd kunnen worden zonder de schaarse chips. De situatie is vergelijkbaar met het tekort aan autochips. Sommige chipfabrikanten draaien op de lange termijn verlies.