Microsoft gaat de hardware in zijn datacenters minder snel vervangen. Het beleid was om alle netwerk en server hardware na vier jaar te vervangen, maar die termijn is opgerekt tot zes jaar. Dit levert Microsoft een besparing op van 1,1 miljard dollar per kwartaal (ruim 1 miljard euro).

Microsoft heeft tijdens de presentatie van zijn kwartaalcijfers bekendgemaakt dat het de hardware in zijn datacenters en dus ook in Azure-regio’s minder snel gaat vervangen. De vervangingstermijn is verlengt met 50 procent tot zes jaar. Voor hardware die intensief gebruikt wordt is dat best lang.

Volgens Microsoft heeft het geïnvesteerd in software die het beter in staat stelt om efficiënter om te gaan met server- en netwerkhardware. Daarnaast is volgens Microsoft de kwaliteit van server hardware in de afgelopen jaren verbeterd.

Microsoft lost capaciteitsprobleem op met deze beslissing

We kunnen echter niet negeren dat Microsoft Azure te maken heeft met capaciteitsproblemen. Microsoft heeft moeite om de groei van Azure bij te benen. Dat heeft ongetwijfeld weer te maken met de supply chain-problemen en het chiptekort wereldwijd.

Door de levensduur van de hardware te verlengen hoeft Microsoft veel minder hardware te vervangen. Dat betekent dat de meeste ingekochte hardware die nu wordt geleverd kan worden gebruikt voor nieuwe klanten of nieuwe workloads van bestaande klanten. De nieuwe hardware hoeft niet gebruikt te worden om bestaande hardware te vervangen. Hierdoor kan Azure nu gewoon doorgroeien.

Goed voor milieu, niet zonder risico

Klanten zullen ongetwijfeld met gemengde gevoelens kijken naar deze beslissing. Aan de ene kant is het een goede zaak als de levensduur van de hardware echt is toegenomen. Het is namelijk beter voor het milieu als hardware langer meegaat. Ook zouden prijzen van Azure-oplossingen in theorie kunnen dalen, want de kosten dalen ook als je hardware langer kan gebruiken. Wel is er momenteel sprake van forse inflatie en stijgende energiekosten, dus is het de vraag of die prijsdaling er komt.

Aan de andere kant neemt het risico op storingen en uitval toe als je hardware langer gaat gebruiken. Microsoft stelt software te hebben om hardware efficiënter te gebruiken en waarschijnlijk ook te monitoren. Als het daarmee tijdig kan ingrijpen voordat hardware de geest geeft is er weinig aan de hand. De vraag is echter hoe goed Microsoft dit allemaal kan meten. Hopelijk heeft Microsoft een betrouwbaar systeem om storingen te voorkomen en is het verlengen van de levensduur ingegeven door innovatie en kwaliteitsverbetering, en niet vanwege capaciteitsproblemen.