De Belgische connectiviteitsspeler AMPLR heeft branche- en stadsgenoot WIFI.gent overgenomen. De overname is een eerste stap in de uitbreiding van het jonge AMPLR.

AMPLR nam WIFI.gent halverwege juni over, blijkt uit een post op Facebook. De website van het bedrijf is inmiddels uit de lucht. WIFI.gent werd opgericht tijdens de pandemie en specialiseert zich in WiFi-verbindingen, maar ook tijdelijke en permanente 4G/5G-verbindingen. Klanten waren vooral studentenhuizen in Gent en zelfstandige ondernemers. Een overnamebedrag is niet bekendgemaakt.

Activiteiten AMPLR

Voor AMPLR, dat ook anderhalf jaar bestaat, is de overname van de stads- en branchegenoot een eerste stap in de uitbreiding van de activiteiten. Het bedrijf verzorgt connectiviteit voor meer dan vijfhonderd locaties van vooral horecaketens, maar bijvoorbeeld ook grootschalige projecten als de Gentse Feesten.

AMPLR heeft nog meer ambities, waaronder het leveren van zijn diensten in het buitenland. Het bedrijf is, naast in België, ook actief in Spanje en Portugal. Ook wil het bedrijf graag uitbreiden naar Nederland.

