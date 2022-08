De Europese Unie boekt vooruitgang met de dekking van hogesnelheidsinternet. Steeds meer lidstaten stevenen af op een landelijke dekking.

In 2021 stelde de Europese Commissie het doel om alle Europese huishoudens tegen 2030 van gigabit-internet te voorzien. In hetzelfde jaar moet elk dichtbevolkt gebied met 5G worden gedekt. Inmiddels is er aanzienlijke vooruitgang geboekt bij de uitrol van hogesnelheidsverbindingen (VHCN) in de Europese Unie (EU).

De doelstellingen voor de digitale transformatie van de EU staan op een rij in ‘Europe’s Digital Decade’. De richtlijn heeft vier hoofdonderwerpen: vaardigheden, digitale transformatie van bedrijven, veilige en duurzame digitale infrastructuren, en de digitalisering van overheidsdiensten. De vooruitgang van doelstellingen voor 2030 wordt gemeten met een monitoringsysteem op basis van de index van de digitale economie en digitale samenleving (DESI).

Volgens Eurostat had 70 procent van alle EU-huishoudens in 2021 toegang tot hogesnelheidsinternet. In 2013 lag het percentage op slechts 16 procent. Ook in dunbevolkte gebieden is het hogesnelheidsnetwerk verbeterd. Tussen 2013 en 2021 steeg het aantal EU-huishoudens met hogesnelheidsverbindingen in dunbevolkte gebieden van 4 procent naar 37 procent.

Koplopers van hogesnelheidsinternet

Ondanks de algemene vooruitging zijn er aanzienlijke verschillen in de niveaus van lidstaten en gebieden binnen lidstaten.

In 2021 werden alle huishoudens in Malta met hogesnelheidsinternet gedekt (100 procent), gevolgd door Luxemburg (96 procent), Denemarken (95 procent) en Spanje (94 procent). Vaste hogesnelheidsinternetaansluitingen waren het zeldzaamst in Griekenland (20 procent), Cyprus (41 procent) en Italië (44 procent).

In dunbevolkte gebieden was de dekking het grootst in Malta (100 procent), gevolgd door Luxemburg, Denemarken en Nederland (allemaal 79 procent). Dunbevolkte gebieden met hogesnelheidsinternet waren het zeldzaamst in Griekenland (0 procent), gevolgd door Finland (12 procent) en Tsjechië (7 procent).

Op de website van Eurostat deelt de organisatie aanvullende statistieken die relevant zijn voor de Europese Green Deal. Het overzicht toont 26 indicatoren voor de EU, haar lidstaten en EVA-landen. Het overzicht is onderverdeeld in drie hoofdonderwerpen: het verminderen van de ecologische voetafdruk, het beschermen van de planeet en volksgezondheid en het faciliteren van een groene en eerlijke energietransitie.

