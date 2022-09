Subsea Cloud bouwt een onderzees datacenter aan de kust van Washington. Zeewater houdt servers koel, waardoor een onderzees datacenter minder water en chemicaliën verbruikt dan het traditionele alternatief. Het eerste commerciële onderzeese datacenter van Subsea Cloud wordt voor het einde van het jaar verwacht.

De zeebodem heeft een gigantisch oppervlak. Zeewater levert natuurlijke koeling, en kustlocaties bieden relatief goedkope toegang tot energie. In 2018 bouwde Microsoft een onderzees datacenter aan Schotse kust. Twee jaar later concludeerde de techgigant dat onderzeese datacenters “betrouwbaar, praktisch en duurzaam zijn”.

Microsoft is niet de enige speler op de markt. Naar eigen zeggen is Subsea Cloud in staat om binnen twaalf weken een onderzees datacenters te fabriceren en uit te rollen. Het eerste project werd succesvol afgerond voor een overheidsklant. Subsea Cloud is van plan om de technologie voor het einde van het jaar aan bedrijven te leveren. De eerste commerciële locatie wordt een onderzees datacenter aan de kust van Washington.

Subsea Cloud noemt het project ‘Jules Verne’. Het aankomende datacenter bestaat uit een enkele pod van ongeveer 33 kubieke meter. De pod biedt een waterdichte ruimte voor zestien datacenterracks met 800 servers. Subsea Cloud plaatst de pod in ondiep water, zichtbaar vanaf de haven. Onderzeekabels verbinden de pod met data en energie.

Voordelen van onderzeese datacenters

Volgens Subsea Cloud hebben onderzeese datacenters de toekomst. Grond wordt schaarser terwijl de zeebodem goed beschikbaar is. Traditionele datacenters worden uit noodzaak in dunbevolkte gebieden gebouwd, waar de energieprijzen hoger liggen dan stedelijke gebieden aan de kust. De natuurlijke koeling van zeewater dringt het verbruik van zoetwater en chemicaliën terug.

Daarnaast beweert Subsea Cloud dat de aanleg van onderzeese datacenter goedkoper is. “De besparingen zijn het resultaat van een kleinere stuklijst en minder complexiteit op het gebied van implementatie en onderhoud”, vertelde Subsea Cloud-oprichter Maxie Reynolds tegen The Register. “Het is complex en kostbaar om de infrastructuur in grootstedelijke gebieden aan te leggen. In landelijke gebieden zijn er landrechten en vergunningen om te overwegen. Arbeid is langzamer en soms duurder.”

Subsea Cloud in de Noordzee

Naast het project in Washington werkt Subsea Cloud aan datacenters in de Golf van Mexico (Njord01) en Noordzee (Manannan). De zeebodem van beide locaties is meer dan 180 meter diep. Zodra de datacenters operationeel zijn kunnen geïnteresseerden langskomen voor een bezoek. Subsea Cloud is een commerciële dienstverlener, benadrukt Reynolds. Bedrijven kunnen aankloppen voor de lease van een bestaand datacenter of de aanleg van een nieuw datacenter.

