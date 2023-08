Voor het koelen van een datacenter wordt flink wat water gebruikt. Op dit moment in veel gevallen nog drinkwater, dat resulteerde al meer dan eens in ophef. Hoeveel water datacenters precies verbruiken bleef altijd een beetje ondoorzichtig. Tot nu, want Google besloot zijn boeken te openen en ons exacte inzage te geven in het waterverbruik van alle Google datacenters. Ook plaatsen we die cijfers in perspectief, want hoeveel water gebruik jij als persoon per jaar?

Het klimaat verandert, met als gevolg dat we vaker extremer weer hebben. Soms met heel veel regen, maar soms ook lange periodes van hitte en droogte. Voorheen was het “normaal” dat bedrijven drinkwater gebruikten als ze water nodig hadden in hun bedrijfsvoering. Met alle klimaatverandering is dat nu aan het veranderen. Alle grote hyperscalers (Amazon, Microsoft en Google) willen allemaal waterneutraal zijn in 2030, waarbij ze meer water teruggeven dan dat ze gebruiken.

Ze stappen in hun datacenters over op andere soort water voor het koelen van hun datacenters. Bijvoorbeeld industriewater, rioolwater of zeewater. Dat maken ze eerst schoon, vervolgens gebruiken ze het voor de koeling en uiteindelijk willen ze het doorgeven aan bijvoorbeeld boeren om akkers mee te sproeien. Dat vereist flink wat aanpassingen en een zoektocht naar leveranciers van “vuil” water en afnemers van gebruikt koelwater.



Google was overigens de enige partij die inzicht wilde geven in het waterverbruik. We hebben Amazon en Microsoft ook gevraagd naar hun verbruik, helaas konden die geen cijfers overleggen.

