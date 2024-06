Microsoft stopt met onderzeese datacenters

Microsoft heeft een punt gezet achter zijn experimenten met onderzeese datacenters in Project Natick. De lessen uit dit project worden wel meegenomen voor toekomstige verbeteringen van datacenteromgevingen.

In een gesprek met Datacenterdyamics bevestigt de techgigant dat het momenteel nergens ter wereld onderzeese datacenters actief heeft of gaat implementeren. Volgens Noelle Walsh, Corporate Vice President van Microsoft’s Cloud Operations + Innovation team, worden er op dit moment nergens ter wereld onderzeese datacenters gebouwd of onderhouden.

De resultaten van het project met het onderzeese datacenter worden volgens Walsh en Microsoft meegenomen in verdere ontwikkelingstrajecten rondom datacenters.

Project Natick

Met de mededeling van de techgigant komt er een einde aan het in 2018 gestarte Project Natick, dat de impact van onderzeese datacenters onderzocht. In dat jaar werd in het kader van Project Natick een speciale pod met een actief werkend datacenter aan boord op de zeebodem van de Noordzee bij Schotland geplaatst.

Het datacenter bestond uit 855 servers en de bijbehorende koelinfrastructuur. Dit datacenter bevond zich vervolgens 25 maanden en acht dagen onder water. In 2015 was al een test van 105 dagen uitgevoerd in de Stille Oceaan met een onderzees datacenter.

De test in de Schotse wateren moest nagaan of het mogelijk was om datacenters onder (zee)water te plaatsen en welke effecten dit had op de werking ervan. Ook werden andere factoren onderzocht, zoals het plaatsen van de racks in een volledige stikstofomgeving in plaats van een zuurstofomgeving.

Resultaten test

In 2020 werd de pod met het werkende datacenter weer boven water gehaald om de resultaten te kunnen registreren. Interessante resultaten waren onder meer dat deze datacenters slechts een 1/8ste failure rate hadden vergeleken met datacenters op het land. Van de 855 servers waren er slechts zes kapot.

In een vergelijkende test met 135 servers in een landgebaseerd datacenter gingen acht servers kapot tijdens de testperiode. Dit betekent dat het onderzeese datacenter slechts een 1/8ste failure rate had in vergelijking met het landgebaseerde datacenter. Volgens de techgigant komt deze lage failure rate mogelijk door de stabiele omgevingstemperatuur die de onderzeewater geplaatste serveromgeving had.

Daarnaast zou de techgigant ook meer te weten zijn gekomen over de invloed van vibraties op servers in datacenters. Andere resultaten zijn niet door Microsoft gedeeld.

Overige initiatieven

Microsoft is niet de enige leverancier die datacenters onder de zeespiegel onderzoekt. Vorig jaar plaatste het Chinese maritieme techbedrijf Highlander een commercieel onderzees datacenter van 1.433 ton op de zeebodem bij het eiland Hainan.

Het Amerikaanse bedrijf Subsea Cloud zou onder andere een onderzees datacenter voor de kust van de staat Washington aanleggen, en het techbedrijf Nautilus zou drijvende datacenters ontwikkelen.

In onze podcast Techzine Talks hebben we, naar aanleiding van de vele projecten, aandacht besteed aan de vraag of de toekomst van datacenters mogelijk in zee ligt. Luister hier de aflevering: