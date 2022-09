Seagate brengt een nieuwe serie Exos X storage arrays op de markt. De systemen mikken op hoge prestaties en beschikken over zelfherstellende technologie. De storage arrays zijn met name geschikt voor grote hoeveelheden data in on-premises en private cloudomgevingen.

Volgens Seagate moet de Exos X-series bedrijven vooral helpen met het opslaan en veiligstellen van grote hoeveelheden data. De systemen richten zich op het leveren van zakelijke storage met een snelle beschikbaarheid voor hybride toepassingen, waaronder on-premises datacenteromgevingen en private cloudomgevingen.

De Exos X-systemen leveren hiervoor, op basis van de zesde-generatie Velos-controller-architectuur, op basis van Velos CT ASIC controllers en Intel XEON-processors, van Seagate tot tweemaal de prestaties in vergelijking met voorgaande storagesystemen. De snelheden van de prestaties kunnen oplopen tot 725.000 IOPS met 1 ms aan latency. Read-snelheden zijn beschikbaar tot 12 Gbps en write-snelheden tot 10 Gbps.

Rackgebaseerde block storage-systemen

De storagesystemen vormen een petabyteschaal omgeving van rackgebaseerde blockstorage. Deze omgeving bundelt honderden harde schijven, SSD’s samen tot één storage-omgeving en virtualiseert deze hoeveelheid aan opslagmedia voor maximale databestendigheid, beschikbaarheid en prestaties.

De Exos X-systemen van Seagate zijn daarnaast uitgerust met extra functionaliteit de opgeslagen data moet beheren en beveiligen. Zo helpt Advanced Distributed Autonomic Protection Technology (ADAPT) Erasure Encoding voor het beperken van de dataredundantie en het versnellen van hersteltijden met snelle systeem-rebuilds. Het eveneens toegevoegde Autonomous Drive Regeneration (ADR) is technologie van de fabrikant voor zelfherstellende storage.

Makkelijker beheer

De combinatie tussen beide oplossingen moet bedrijven helpen met het permanent controleren van alle verbonden harde schijven, deze te diagnosticeren en automatisch te reconstrueren. Hierdoor hoeven deze schijven niet handmatig te worden verwisseld en kunnen datacenters het gebruik van fysieke schijven, menselijke tussenkomst en e-waste verminderen.

De Exos X-systemen bieden daarnaast ondersteuning voor de op open standaarden gebaseerde beheerprotocollen Redfish en Swordfish. De Seagate Exos storagesystemen zijn per direct leverbaar in 2U12-, 2U24- en 5U84-behuizingen.