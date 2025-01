Seagate breidt Mozaic 3+ uit: Exos M-HDD’s tot 36TB voor datacenters

Seagate komt met de Exos M-harde schijven met capaciteiten tot 36 terabyte. Deze HDD’s, gebaseerd op het Mozaic 3+-platform met heat-assisted magnetic recording (HAMR) technologie richten zich op grootschalige datacenteropslag.

De eerste Exos M harde schijf-samples zijn naar geselecteerde Seagate-klanten verzonden. Deze HDD’s zijn gebaseerd op het Mozaic 3+ platform, dat gebruikmaakt van heat-assisted magnetic recording (HAMR)-technologie. Volgens Seagate kunnen datacenters daardoor 300 procent meer opslagcapaciteit realiseren met dezelfde voetafdruk, 25 procent minder kosten per terabyte en 60 procent minder energieverbruik per terabyte.

Seagate maakt hierbij gebruik van een efficiënt 10-platter productontwerp. Naar eigen zeggen is het daarmee momenteel het enige storagebedrijf dat een oppervlaktedichtheid van 3,6TB per harde schijf-platter kan realiseren. Dit is een aanzienlijke verbetering ten opzichte van eerdere generaties, zoals we in een eerder artikel over Mozaic 3+ bespraken.

Toekomstige innovatie

Dave Mosley, CEO van Seagate, benadrukt de noodzaak van deze innovatie: “We zitten middenin een ingrijpende verandering wat betreft de manier waarop we data bewaren en beheren. Ongekende niveaus van datacreatie vereisen langdurige dataopslag en toegang om betrouwbare datagedreven resultaten te bieden.”

De focus van Seagate op het vergroten van de oppervlaktedichtheid moet niet beperkt blijven tot de huidige 36TB-schijven. Het bedrijf heeft in testomgevingen al capaciteiten van meer dan 6TB per schijf gedemonstreerd.

