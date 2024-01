Seagate heeft de IronWolf Pro 24 TB HDD geïntroduceerd. Deze harde schijf is ontworpen voor gebruik in NAS-toepassingen. Hiermee wil de fabrikant van storage-hardware vooral mkb’ers helpen bij het beheer van hun groeiende hoeveelheden aan data.

De nieuwe Seagate IronWolf Pro 24 TB HDD is specifiek ontworpen voor gebruik in NAS-omgevingen. Ook is de nieuwe harde schijf geschikt voor videoproductie RAID-opslag, gedeelde netwerkstorage-capaciteit, workstations en (datacenter)servers.

Prestatiespecificaties

De nieuwe NAS-HDD komt met een opslagcapaciteit die varieert tussen de 2 TB en maximaal 24 TB. Daarnaast beschikt de Seagate-harddisk over een throughput-snelheid van 285 Mbps die vooral geschikt is voor bedrijven met grote datahoeveelheden.

De disk kan ook een workload van maximaal 550 TB per jaar aan en heeft een zogenoemde MTBF van 2,5 miljoen uur. De harddisk is geoptimaliseerd voor gebruik in multi-bay/multi-user-gebruiksomgevingen.

Lees ook: Wanneer sterft de harde schijf uit?

Optimalisatietechnologie

Naast alle hardwaretechnologie, beschikt de nieuwe Seagate IronWolf Pro-HDD ook over diverse specifiek voor NAS-systemen geoptimaliseerde technologie. Bijvoorbeeld Seagate’s AgileArray-technolgie die dual-plane balancing en time-limited error recovery (TLER) met elkaar integreert.

Dit zorgt volgens de fabrikant voor optimale prestaties in multi-bay-scenario’s, zoals in serveromgevingen. Daarnaast beschikt de HDD over ingebouwde rotational vibration (RV)-sensors en dual-plane balancing voor het tegengaan van vibraties en het behoud van consistente prestaties en betrouwbaarheid.

Verder beschikt de nu uitgebrachte HDD voor NAS-toepassingen over het Seagate IronWolf Health Management-systeem. Dit biedt gebruikers onder meer dataprotectie door aanbevelingen voor preventie, interventie en herstel voor de piekbelasting in NAS-systemen. Ook heeft de HDD een garantie van vijf jaar en drie jaar Rescue Data Services van Seagate.

De Seagate IronWolf 24 TB HDD kost 649 dollar. Er is nog geen Europese prijs bekend.

Techzine besprak onlangs de houdbaarheid van de harde schijf in de podcast Techzine Talks. Luister hier naar de betreffende aflevering: