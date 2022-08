Nvidia waarschuwt investeerders dat de dalende vraag naar memory chips leidt tot een te groot marktaanbod.

Een jaar geleden was het bijna onmogelijk om een Nvidia GeForce GPU voor de adviesprijs te kopen. Inmiddels waarschuwt Nvidia voor een “overtollige voorraad” van memory chips.

CEO Jensen Huang liet tijdens een recente investeerdersbijeenkomst weten dat Nvidia te veel RTX 3000 GPU’s heeft geproduceerd in aanloop naar de aankomende RTX 4000-serie. Huang stelt dat Nvidia het probleem aanpakt door minder GPU’s te verkopen aan fabrikanten van grafische kaarten en laptops, waardoor fabrikanten hun stilstaande voorraad kunnen verschepen.

Vraag naar GPU’s daalt

Eerder deze maand liet Nvidia weten dat de organisatie 1,4 miljard dollar aan verwachtte kwartaalomzet tekortkomt. De grootste oorzaak is de dalende vraag naar gaming GPU’s. Volgens Huang steeg de verkoop van GPU’s tijdens COVID-19 met 70 procent. Desalniettemin verwacht de organisatie dat de inkomsten van GPU’s in het volgende kwartaal dalen.

De vraag naar pc’s en pc-onderdelen nam in de afgelopen maanden wereldwijd af. De trend heeft meerdere redenen. Consumenten hebben minder koopvertrouwen uit angst voor een recessie. Daarnaast kochten consumenten tijdens de pandemie bovengemiddeld veel GPU’s in, waardoor de vraag inmiddels is verzadigd.

Ook de prijzen van cryptovaluta dalen. Tegelijkertijd doet Ethereum afstand van GPU mining. Als gevolg kopen cryptocurrency miners minder GPU’s in.

Aanbod is ruim

Ben je in de markt voor een GPU, dan is dit een goed moment. De prijzen van nieuwe en gebruikte GPU’s daalden in het afgelopen jaar. De afname houdt waarschijnlijk aan. GPU’s in de RTX 3000-serie zijn een stuk beter beschikbaar dan vorig jaar. We verwachten dat het aanbod blijft hangen tot ver na de lancering van de RTX 4000-serie.