Volgens een rapport van de industrie loopt Europa achter op de wereldleiders wat betreft de invoering van 5G vanwege de stijgende kosten en het conflict in Oekraïne.

Volgens een onderzoek van de GSMA, een lobbygroep van de mobiele industrie, zal de dekking van het 5G-netwerk in Europa tegen 2025 naar verwachting 70% bedragen, tegenover 47% in 2021. Ongeveer een derde van de bevolking heeft echter geen 5G-dienst, in tegenstelling tot Zuid-Korea en de Verenigde Staten, waar slechts 2% of minder wordt voorspeld zonder 5G-connectiviteit tegen dezelfde datum.

Wie loopt in Europa voorop met 5G?

Noorwegen blinkt uit in de invoering van 5G, met 16%, hoewel ook Zwitserland (14%), Finland (13%), het Verenigd Koninkrijk (11%) en Duitsland (10%) goed presteren. Het continentale gemiddelde bedraagt 6% van het mobiele klantenbestand.

Na onderzoek bij 108 exploitanten in 34 Europese landen bleek uit het rapport dat 5G-adoptie in Europa in 2025 op 44% zal zitten. In Zuid-Korea zal dat tegen die tijd 73% zijn, terwijl Japan en de VS naar verwachting op 68% zullen zitten.

Volgens de GSMA zullen mobiele technologie en diensten in 2021 757 miljard euro (ongeveer 748 miljard dollar) bijdragen aan het Europese BBP.

Telecombedrijven willen nog steeds dat big tech deelt in netto infrastructuurkosten

GSMA Vice President for Policy & Regulation Daniel Pataki zei dat Europa 5G sneller dan ooit omarmt. Toch is er meer nadruk nodig op het creëren van de juiste marktomgeving voor infrastructuurinvesteringen om gelijke tred te houden met de leidende markten. Volgens hem moet daarbij het concept van een billijke bijdrage aan de netwerkkosten worden afgedwongen.

Uit het onderzoek blijkt dat exploitanten geconfronteerd worden met hogere energiekosten, nog verergerd door de situatie in Oekraïne, met gevolgen voor het gebruik van nieuwe apparatuur.

De European Telecommunications Network Operators’ Association bevestigde vorige maand haar voorstel om Big Tech een deel van de netto infrastructuuruitgaven te laten betalen. Managers van 16 telecombedrijven klaagden dat zij al het zware werk moesten doen en noemden de situatie oneerlijk.

TIP: Bij Techzine zijn we het niet eens met de stelling dat big tech bij moet dragen aan de kosten van telecombedrijven. Luister in onze podcast hierover waarom we dit vinden.