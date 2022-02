Wat is Web3? Wat moeten we ermee? Heeft het kans van slagen?

We zien steeds meer berichten over Web3 verschijnen. De opvolger van het hedendaagse Web2. Web3 is gebaseerd op blockchain-technologie en moet de eigenaar van data meer macht geven. Privacy is daarmee beter beschermd met Web3. Ook zal het alle online verdienmodellen op zijn kop zetten en verandert de hele structuur van het internet. Volgens voorstanders zou het de macht weghalen bij de grote bedrijven, maar is dat wel zo? Een hoop vraagtekens, tijd voor wat antwoorden.

De eerste versie van het internet bestond uit statische webpagina’s met afbeeldingen, waarbij het hebben van interactie op een website nog een hele uitdaging was. Het was wel mogelijk, maar vereiste dat de complete pagina opnieuw werd geladen. Met de introductie van Web2 in 2005 werd het internet een stuk dynamischer. Sindsdien kan je content binnen een pagina in realtime aanpassen, met dank Asynchronous JavaScript And XML (kortweg Ajax). Ook is video een grotere rol gaan spelen en kan iedereen nu een blog openen en content gaan maken. Volgens velen staan we nu aan de vooravond van Web3, waarbij de complete structuur van het internet op de schop gaat. Het internet is bij Web3 gebaseerd op blockchain-technologie. Hierdoor krijgt men meer controle over de eigen data en zal de macht van big tech beperkter zijn. Maar is dat ook zo?

