De Belgische telecomoperators Telenet en Orange hebben overeenstemming bereikt over toegang tot het kabelnetwerk van VOO in de regio’s Wallonië en Brussel. Op deze manier kan Telenet straks ook zijn internet- en televisiediensten in de Waalse regio aan de man brengen.

Orange Belgium heeft eind vorig jaar de Waalse kabeloperator VOO overgenomen van Nethys. De Belgische dochter van het Franse telecomconcern verwierf een meerderheidsbelang van 75 procent minus één aandeel.

Telenet wil activiteiten uitbreiden

Ook Telenet was een gegadigde voor het VOO-netwerk, maar viste achter het net. Met een eventuele overname wilde de vooral in Vlaanderen actieve telecomoperator zijn activiteiten in Wallonië en de regio Brussel uitbreiden. De overname van VOO door Orange Belgium moet nog wel door de Europese Commissie worden goedgekeurd.

Geen mededelingen

Met het tekenen van de Memory of Understanding (MoU) verzekert Telenet zich van verkoopmogelijkheden in de bewuste Belgische deelstaten. Over deze overeenkomst zijn geen verdere mededelingen gedaan, behalve dat het de verdere gesprekken tussen beide partijen moet structureren.

