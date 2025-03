Orange kiest voor Red Hat voor cloudmigratie en virtualisatie

Orange heeft onlangs Red Hat geselecteerd om zijn telecomdiensten verder te virtualiseren en naar de cloud te brengen. Dit gebeurt met behulp van Red Hat OpenShift, Red Hat OpenShift Virtualization en het Red Hat Ansible Automation Platform.

De internationale telecomoperator is al acht jaar bezig met de transitie van zijn internationale netwerkomgeving naar een virtuele, cloudgebaseerde infrastructuur. Door deze stap hoopt Orange meer flexibiliteit, kostenefficiëntie en ‘soevereiniteit’ te bereiken binnen zijn netwerken en diensten.

In totaal zijn inmiddels meer dan 30 telecomtoepassingen gevirtualiseerd, met ondersteuning van 12 verschillende leveranciers. Dit omvat onder andere SD-WAN-functionaliteit, telefoniefunctionaliteit, het Content Delivery Network (CDN)-platform en de roaminginfrastructuur.

Virtualisatie met Red Hat

Voor de verdere uitbreiding van deze infrastructuur heeft Orange besloten samen te werken met Red Hat. De focus ligt op de migratie van telecomdiensten naar een cloudomgeving op basis van Red Hat-platforms. Dit moet uiteindelijk leiden tot een vendor-agnostisch, cloud-native en geautomatiseerd framework voor de Orange telecomcloud en een bredere adoptie van softwaregebaseerde netwerkdiensten.

De nieuwe cloudinfrastructuur is gebaseerd op Red Hat OpenShift, in combinatie met Red Hat OpenShift Virtualization om de expertise van Orange op het gebied van virtuele workloads te verbeteren. Daarnaast maakt Red Hat Ansible Automation Platform deel uit van de infrastructuur en wordt deze oplossing ingezet voor geautomatiseerde uitrol- en schalingsfunctionaliteiten.

Meer use cases en voordelen

Orange geeft aan dat de samenwerking met Red Hat en de integratie van diens technologieën binnen het internationale cloudplatform verschillende nieuwe use cases mogelijk maakt. Dit geldt onder andere voor SD-WAN- en SASE-gatewayfunctionaliteit, evenals IMS-, 4G- en 5G-coretechnologie, IoT-diensten en roaming. Inmiddels draaien al zes nieuwe (virtuele) Points-of-Presence (PoP’s) op het cloudplatform.

Andere voordelen van de samenwerking met Red Hat zijn onder meer een hogere beschikbaarheid en operationele efficiëntie, meer flexibiliteit en schaalbaarheid om toekomstige ontwikkelingen te ondersteunen, een kortere ‘time to market’, verbeterde netwerkrobuustheid via Infrastructure as Code (IaC), betere beveiligingsmogelijkheden en een lagere CO2-uitstoot.

Ook SUSE gekozen

Orange licht tijdens MWC ook een samenwerking met SUSE uit. Een CaaS (Communications-as-a-Service)-platform op basis van Sylva wordt op commerciële basis ondersteund door SUSE. Het platform kan netwerkfuncties van Core tot RAN hosten.