Lenovo heeft in het afgelopen kwartaal een lagere omzet gerealiseerd dan dezelfde periode een jaar eerder. De kwartaalomzet daalde met 4 procent naar een totaal van 17,3 miljard euro (17,1 miljard dollar). De techgigant schrijft vooral op de pc-divisie negatieve cijfers, terwijl infrastructuur en diensten nog volop in trek zijn.

Lenovo heeft last van de macro-economische omstandigheden, blijkt uit de recente kwartaalcijfers. De omzet daalde met 4 procent naar een totaal van 17,1 miljard dollar. In hetzelfde kwartaal van 2021 werd nog een omzet van ongeveer 17,87 miljard dollar gerealiseerd.

Lenovo gaf aan dat als gevolg van de tegenvallende inkomsten in het afgelopen jaar veel is bespaard. Onder meer op research & development, marketing en advertenties.

Tegenvallende pc-divisie

Vooral de pc- en smartphonedivisie, de Intelligent Devices Group, boekte minder omzet. Volgens de techgigant werd de daling veroorzaakt door minder vraag van consumenten en problemen met de voorraad in enkele segmenten. Zo had Lenovo veel last van de gestegen inflatie.

Infrastructuur en diensten populair

De zakelijke infrastructuurdivisie, Infrastructure Solutions Group (ISG), wist wel goede kwartaalresultaten in het tweede kwartaal van dit jaar te realiseren. De omzet in dit marktsegment voor onder meer servers en storage nam met 24 procent toe naar 2,6 miljard dollar. In het afgelopen kwartaal werden maar liefst 50 nieuwe oplossingen en toepassingen gelanceerd.

Daarnaast noteerde de dienstendivisie van Lenovo, Solutions & Services Group (SSG), een omzetgroei van 25 procent naar een totaal van 1,7 miljard dollar. Vooral op het gebied van Managed Services scoorde het bedrijf heel goed. De omzet uit dit specifieke marktsegment groeide met 70 procent. Vooral de SaaS-diensten zijn heel populair.

Lenovo doet geen uitspraken over de algemene verwachte resultaten voor de rest van het jaar en heel 2022.

Tip: Lenovo voorziet datacenterportfolio van ThinkSystem-vernieuwingen