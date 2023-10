De winst van Samsung over het derde kwartaal gaat volgens analisten maar liefst 80 procent lager uitvallen in vergelijking met vorig jaar. Belangrijke oorzaak is de blijvende verminderde vraag naar chips, de traditionele melkkoe van het Zuid-Koreaanse techconcern.

Volgens de analisten, zo bericht Reuters, komt de kwartaalwinst van Samsung naar verwachting in het derde kwartaal van dit jaar uit op 1,56 miljard dollar. Dit is 80 procent minder dan in dezelfde periode in 2022.

Tegenvallende chipverkoop

De belangrijkste oorzaak van de flink tegenvallende kwartaalwinst is de blijvend verminderde vraag naar chips. De chipproductie van het Zuid-Koreaanse techconcern vormt de basis van de inkomsten.

Wereldwijd blijft de vraag naar -vooral geheugenchips- laag omdat smartphone- en pc-fabrikanten minder orders plaatsen. Deze bedrijven zien een mogelijke economische recessie en zogen er nu voor dat zij eerst hun bestaande voorraad van chips opmaken, voordat zij nieuwe bestellen. Pas begin 2024 wordt verwacht dat zij nieuwe orders gaan plaatsen.

De mondiale vraag naar geheugenchips voor AI-toepassingen -zoals in datacenters- groeit wel zeer sterk. In dit segment loopt Samsung achter op concurrent SK Hynix, zeker als het gaat om het sluiten van deals met grote partijen als Nvidia.

Smartphonebusiness wel in de lift

De mobiele telefoonbusiness van Samsung draait wel goed, signaleren de analisten. Dit marktsegment is in het afgelopen kwartaal gegroeid, ondanks dat de verkoop van mobiele telefoons traag verloopt. Onder meer de nieuwe opvouwbare smartphones zijn zeer populair.

