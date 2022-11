Intel bevestigt de releasedatum van zijn Sapphire Rapids HBM- en Ponte Vecchio-processoren. Naar verwachting zijn de high-performance CPU’s en GPU’s in januari 2023 beschikbaar. Vanaf dat moment worden de processoren door supercomputers gebruikt in de Verenigde Staten en Japan.

De Sapphire Rapids HBM-serie is niet te verwarren met Sapphire Rapids, Intels eerstvolgende processorserie voor servers. In tegenstelling tot Sapphire Rapids is de Sapphire Rapids HBM-serie ontworpen voor supercomputers. Intel lanceert de serie in combinatie met Ponte Vecchio, een serie van GPU’s voor supercomputers.

Samen vormen de modellen de Intel Max Series, een nieuwe productlijn voor high-performance computing en artificial intelligence. De Sapphire Rapids HBM-serie bestaat uit CPU’s terwijl de Ponte Vecchio-serie GPU’s omvat. De krachtige processoren zijn peperduur. Intel ontwierp de modellen voor supercomputers.

Vertragingen

De releasedatum en eerste klanten werden onlangs bekendgemaakt. Intel verwacht de modellen vanaf januari 2023 te kunnen leveren. Het is aannemelijk dat de deadline wordt gehaald, want Intel kan zich geen vertragingen meer veroorloven.

De Sapphire Rapids-serie voor serverprocessors werd in de afgelopen jaren herhaaldelijk uitgesteld. Analisten verwachten dat concurrent AMD als gevolg een aanzienlijk marktaandeel gaat winnen. De kans is klein dat Intel zich twee keer aan dezelfde steen stoot.

Supercomputers

Intel liet weten dat de aankomende modellen door meerdere klanten zijn voorbesteld. De Ponte Vecchio GPU’s verschijnen bijvoorbeeld in de Aurora-supercomputer van het Argonne National Laboratory in de Verenigde Staten, terwijl de Sapphire Rapids HBM CPU’s aan de Kyoto University in Japan worden geleverd.

Onderzoekers gaan de modellen gebruiken als motor voor toekomstige supercomputers en andere high-performance systemen. Een enkele Sapphire Rapids HBM CPU biedt 56 cores. Elke core biedt capaciteit voor 1GB aan high-bandwidth memory. “Genoeg voor de meeste gebruikelijke high-performance workloads”, aldus Intel.

Een enkele Ponte Vecchio GPU biedt 128 cores en een L2 cache van 408MB — de beste cache in de industrie, aldus Intel. Het model is de eerste high-performance GPU met ray tracing, een moderne visualisatietechnologie. Ray tracing wordt in gaming GPU’s gebruikt om levensechte graphics te renderen. In een high-performance GPU biedt de technologie nieuwe mogelijkheden voor wetenschappelijke visualisaties en animaties.

Tip: Fujitsu lanceert (super) Computing as a Service